« Zian Flemming pourrait finalement rester en Premier League : un club s'intéresse à lui »

Zian Flemming a été relégué cette saison avec Burnley hors de la Premier League, mais le Néerlandais a tout de même fait forte impression. Une impression si bonne que Brentford s'intéresse à lui, selon le journaliste Ben Jacobs.

L’attaquant de 27 ans, auteur de 11 buts en 29 matchs de Premier League la saison passée, n’a pas pu empêcher la relégation de son équipe.

Les négociations n’en seraient toutefois qu’à un stade préliminaire.

Si le transfert se concrétise, Flemming devra toutefois rivaliser avec Igor Thiago. L’international brésilien a inscrit pas moins de 22 buts en Premier League, performance qui lui a ouvert les portes de la sélection de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde.

Flemming a lui aussi été régulièrement évoqué dans le cadre de la Coupe du monde et a clairement tenté de décrocher une place dans la sélection de Ronald Koeman, mais il a finalement été écarté malgré sa bonne saison.

Définitivement recruté l’été dernier pour plus de huit millions d’euros après un prêt réussi, il a rapidement justifié cet investissement. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande atteint aujourd’hui douze millions d’euros.

Au Pays-Bas, il a successivement porté les couleurs de Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC et Fortuna Sittard. Son contrat à Burnley court encore jusqu’en milieu d’année 2029.