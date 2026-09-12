Zian Flemming offre la victoire à Ipswich Town juste avant la fin ; Justin Kluivert marque pour l’AFC Bournemouth

Zian Flemming a inscrit samedi son premier but pour Ipswich Town. L’attaquant néerlandais a marqué juste avant la fin le but de la victoire contre Crystal Palace : 2-3. Dans le même temps, Justin Kluivert a lui aussi trouvé le chemin des filets, pour son club d’AFC Bournemouth.

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Un Néerlandais figurait dans le onze de départ des deux équipes : Quinten Timber à Crystal Palace, Kjell Scherpen à Ipswich. Flemming a dû se contenter d’un rôle de remplaçant, mais il est entré en jeu au milieu de la seconde période.

Anan Khalaili et Emersonn ont permis, grâce à leurs buts, de porter le score à 1-1 lorsque l’équipe à domicile s’est retrouvée à dix après un peu plus d’une demi-heure de jeu. Axel Disasi a commis une vilaine faute et a été expulsé sur un carton rouge direct.

Leif Davis a ensuite donné l’avantage à Ipswich juste avant la pause, mais l’ancien attaquant du FC Groningue Jørgen Strand Larsen a égalisé à 2-2 en seconde période. Flemming, arrivé cet été en provenance de Burnley, a ensuite poussé au fond le but du 2-3 victorieux juste avant la fin.

AFC Bournemouth - Brentford 2-2

Bournemouth a dominé à domicile, mais a eu beaucoup de mal face à Brentford. Mieux encore : grâce à Kevin Schade, les visiteurs ont pris l’avantage 0-1 dix minutes avant la pause.

Ils n’ont toutefois pas pu en profiter longtemps. C’est Kluivert qui, quatre minutes plus tard, a signé le 1-1 en tombant. Son premier but de la nouvelle saison.

Deux buts ont également été inscrits dans les dix minutes suivant la pause : Marcus Tavernier pour Bournemouth, puis à nouveau Schade pour Brentford. Le score en est resté là : 2-2.