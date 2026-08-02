



Il n’a certes finalement pas battu le record absolu de transfert pour un joueur de moins de 19 ans en provenance ou à destination de la Bundesliga, mais le Bayer Leverkusen a en tout cas réalisé une très belle opération avec Kerim Alajbegovic.

Pour une indemnité de transfert d’au moins 30 millions d’euros (plus deux millions d’euros de frais et jusqu’à cinq millions d’euros de bonus potentiels), le club de Bundesliga a transféré en Serie A, à la Juventus, l’international bosnien de 18 ans ayant participé à la Coupe du monde (quatre matches, un but). Jusqu’ici, tout est très lucratif.

Alajbegovic est ainsi le joueur de moins de 19 ans le plus cher jamais transféré depuis la Bundesliga (le joueur de moins de 19 ans le plus cher arrivé en Bundesliga reste Renato Sanches, pour lequel le Bayern a payé 35 millions d’euros à Benfica en 2016).

Mais ce qui couronne le tout, c’est qu’Alajbegovic n’a disputé le moindre match officiel avec le Bayer Leverkusen. Entre-temps, Leverkusen avait même déjà vendu l’ailier gauche l’été dernier : pour deux millions d’euros au Red Bull Salzbourg, en Autriche. Les dirigeants de Leverkusen s’étaient toutefois assurés une option de rachat à hauteur de huit millions d’euros.

Le club de la firme l’a activée après qu’Alajbegovic, convaincant à Salzbourg après des débuts difficiles (44 matches toutes compétitions confondues, 13 buts, quatre passes décisives), a poursuivi sa progression, afin de désormais transférer en Italie celui qui a été formé chez les jeunes du 1. FC Cologne et de Leverkusen.

Qui a encore formulé une offre pour Kerim Alajbegovic ?

Et pourtant, la Juventus n’aurait même pas formulé l’offre la plus lucrative. Celle-ci serait venue de Chelsea, qui aurait même offert 40 millions d’euros pour l’ailier gauche à l’impressionnante qualité de frappe. Mais comme la Juve lui aurait, selon les informations, promis d’emblée une place dans le onze de départ, le joueur a choisi l’Italie plutôt que la Premier League et l’ancien entraîneur de Leverkusen Xabi Alonso.





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Pourquoi Leverkusen n’a-t-il pas conservé Kerim Alajbegovic ?

La question demeure toutefois : pourquoi Leverkusen a-t-il vendu cet élément offensif si le club était à ce point convaincu de ses qualités ? « Après son passage chez nous en jeunes, Kerim a encore franchi de grandes étapes récemment à Salzbourg. En même temps, nous devions évaluer de manière réaliste que la concurrence au sein de notre effectif, notamment à ses postes de prédilection, est très forte. Dans ce contexte et au regard du package global du transfert, nous avons accepté son départ pour l’Italie », explique le directeur sportif Simon Rolfes.

En effet, Alajbegovic, qui peut aussi jouer sur l’aile droite et au milieu offensif, aurait notamment dû rivaliser à Leverkusen avec la recrue Afonso Bastardo Moreira (pour 29,5 millions d’euros en provenance de l’Olympique Lyon) ou Eliesse Ben-Seghir (21 ans). Les milieux Malik Tillman et Ibrahim Maza auraient également été des concurrents.



