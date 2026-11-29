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Gianluca Zambrotta, originaire de Côme et ancien joueur de Côme (1994-1997) et de la Juventus (1999-2006), interrogé par la Gazzetta dello Sport évoque les enjeux du match de ce soir entre l’équipe de Cesc Fabregas et celle de Luciano Spalletti.

« Côme est favori, il aborde ce match dans de meilleures dispositions, sans vouloir porter malheur : il compte cinq points d’avance et occupe la troisième place en Ligue des champions. Ce sera difficile pour la Juventus : Fabregas n’a jamais perdu au Sinigaglia, il y a même toujours gagné, à l’exception d’un match nul contre la Roma. La Juve a toutefois montré des progrès, même si ses derniers matches n’étaient pas compliqués », déclare l’ancien latéral de l’équipe d’Italie championne du monde en 2006.

Zambrotta poursuit : « Spalletti a beaucoup fait tourner son effectif en Ligue Europa, il disposera de nombreux titulaires reposés et Fabregas s’attendra à une Juventus déterminée à obtenir un résultat : ce ne sera pas facile, même si Côme m’a semblé un peu en baisse physiquement. Ce sont toujours les mêmes joueurs qui jouent. »

Sur les attaquants de la Juve : « Les déclarations de Spalletti ne sont pas arrivées par hasard, il a envoyé un message au club et aura parlé avec ses dirigeants : en janvier, ils chercheront un numéro 9, car ni Kolo Muani ni Woltemade ne le sont. Mais il faut voir quel joueur pourrait arriver et sous quelle formule. Scamacca joue peu à l’Atalanta et Spalletti le connaît depuis l’équipe nationale... Ça me peine de voir Vlahovic à 11 buts en Süper Lig turque : le Besiktas et Italiano le font jouer sereinement, sans trop de pression. Ce changement de rendement laisse penser que quelque chose ne fonctionne pas à la Juventus... À Côme aussi, sans Kean, il manque un avant-centre : Douvikas ne peut pas jouer tous les matches. »