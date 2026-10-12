Zamalek a publié un communiqué incendiaire dans lequel le club s'en prend au corps arbitral qui a dirigé le choc face à Al Ahly, rencontre qui s'est soldée par une victoire des Rouges sur le score de deux buts à zéro.

Dans un communiqué diffusé sur son compte X, Zamalek a annoncé qu'il allait déposer une plainte officielle auprès de la Fédération égyptienne contre le comité central des arbitres.

Selon ce communiqué, le club blanc a été victime d'une injustice arbitrale, ce qui a provoqué la défaite et réduit à néant les efforts des joueurs et du staff technique.

Le communiqué poursuit : « Le recours à un corps arbitral inconnu, et très en deçà du niveau de la rencontre, a conduit à une série de décisions délibérément orientées et prises de manière grossière contre Zamalek, ce qui a influé sur le déroulement et le résultat du match. »

Zamalek a affirmé, en se référant à certains experts de l'arbitrage : « Deux penalties ne nous ont pas été accordés, sans compter plusieurs situations qui n'ont pas été revues en notre faveur par l'assistance vidéo. »

Le club a tenu le comité des arbitres pour responsable de la défaite, celui-ci ayant été influencé par la campagne dont il a fait l'objet avant le début du championnat, ce qui a entraîné une absence de justice et une volonté délibérée du comité de favoriser et de ménager une partie au détriment de Zamalek.

Le club blanc a souligné qu'il ne resterait pas les bras croisés et qu'il protégerait les droits du club et de ses supporters, exprimant son profond mécontentement quant à la manière dont le comité des arbitres est actuellement dirigé, comme en témoignent les erreurs de l'arbitre slovène lors du choc.

Et de conclure : « Certains, au sein du comité des arbitres, doivent faire leur examen de conscience concernant le choix des arbitres et se montrer à la hauteur de leurs responsabilités, afin que la justice soit le fondement de l'arbitrage dans les matches. »



