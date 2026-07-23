Zamalek annonce une bonne nouvelle à ses supporters concernant le dossier de la licence africaine

Le Zamalek a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters, concernant le dossier de l'obtention de la licence africaine, en vue de participer à la Ligue des champions d'Afrique la saison prochaine.

Le Zamalek a été sacré champion du championnat d'Égypte la saison dernière, ce qui le qualifie pour participer à la Ligue des champions d'Afrique, mais le club a fait l'objet de sanctions de la part de la FIFA, en raison d'arriérés dus à d'anciens entraîneurs et joueurs, ce qui menaçait l'obtention de la licence africaine.

L'ingénieur Hicham Nasr, vice-président du Zamalek, a déclaré que le conseil d'administration avait réussi à régler toutes les affaires liées au dossier de la licence africaine auprès de la Fédération internationale de football « FIFA », après avoir achevé le paiement des sommes dues au titre des affaires requises pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence.

Hicham Nasr a ajouté, dans des déclarations à l'application officielle du club du Zamalek « Zamalkawi », ce jeudi : « Le conseil d'administration, présidé par le capitaine Hussein Labib, a placé ce dossier en tête de ses priorités au cours de la période écoulée, afin de garantir l'obtention par le Zamalek de la licence africaine et sa participation aux compétitions continentales sans aucun obstacle. »

Il a poursuivi : « Nous avons constitué une commission présidée par le capitaine Hussein Labib, président du club, qui a œuvré au cours de la période écoulée pour réunir et rassembler les montants financiers nécessaires afin de clore entièrement ce dossier. Nous avons réussi à régler les sommes dues au club ukrainien d'Oleksandriya, ainsi que les sommes dues au joueur Ibrahima Ndiaye, permettant ainsi de clore définitivement les deux affaires concernant la licence africaine. »

Il a ajouté : « Les deux affaires étaient extrêmement difficiles, et nous avons rencontré des obstacles de la part de parties extérieures, mais nous avons finalement réussi à mettre fin à la crise. »

Il a continué : « Cet accomplissement est le fruit d'un grand effort du conseil d'administration, qui a tenu à honorer tous les engagements requis dans ce dossier, ce qui reflète l'attachement du club au respect des règlements et à la préservation du droit du Zamalek à participer aux compétitions continentales. »

Hicham Nasr a conclu en affirmant que le conseil d'administration continuerait à œuvrer pour régler tous les dossiers de manière à assurer la stabilité du club et à soutenir le parcours de l'équipe au cours de la prochaine étape.