Le joueur marocain du Real Betis, Abdel Samad El Zalzouli, regagne l’Espagne ce lundi, après avoir été définitivement écarté de la Coupe du monde 2026 suite à une entorse du ligament collatéral interne du genou droit, subie lors du dernier match amical contre la Norvège. Sa participation au tournoi s’arrête ainsi net, après avoir assisté à la rencontre d’ouverture du Maroc face au Brésil.

Selon le communiqué officiel du Real Betis, le joueur « se rendra directement à Elche pour rendre visite à sa famille pendant quelques jours, puis il se rendra en France afin d’entamer la première phase de sa convalescence dans un centre spécialisé dans les blessures du genou, conformément à l’accord conclu entre le joueur et le staff médical du Real Betis », précisant que le club souhaite que le joueur se concentre sur son rétablissement et s’éloigne de son quotidien à Séville.

Aucune date précise n’a été fixée pour son retour sur les terrains, même s’il devrait être absent un peu plus d’un mois. Il pourrait retrouver les séances de préparation estivale dirigées par l’entraîneur Pellegrini en juillet, sous réserve de l’évolution de sa convalescence.

Cette blessure, un véritable coup dur pour le joueur marocain qui espérait briller avec les Lions de l’Atlas, l’oblige à suivre la rencontre d’ouverture contre le Brésil depuis les tribunes avant de regagner l’Espagne pour entamer sa convalescence. Le Betis, qui mise sur son retour à temps pour la préparation estivale, suit de près ses progrès.