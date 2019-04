Zaha ouvre la porte à un départ : "Je veux jouer la Ligue des champions"

L'attaquant de Crystal Palace a révélé ses espoirs de rejoindre prochainement un club ambitieux disputant la Ligue des champions.

Wilfired Zaha réalise une grande saison avec . Auteur de huit buts et huit passes décisives en trente matches de , l'international ivoirien a pendant longtemps porter son club cette saison et est le grand artisan du maintien. Revenu à Crystal Palace en 2015 après un passage à , l'attaquant de 26 ans ne va pas faire de vieux os chez les Eagles et risque de ne pas manquer de courtisans cet été.

Dans une interview accordée au Daily Mail, Wilfried Zaha a ouvert la porte à un départ de Crystal Palace l'été prochain : "Je suis trop ambitieux. Et pas ambitieux juste de jouer pour un grand club, mais de gagner des choses au niveau des clubs et avec la . Pour que je sois meilleur, pour réaliser ce dont je sais que je suis capable, je dois viser à jouer au plus haut niveau, je dois pouvoir remporter des trophées".

"Moyes a voulu me briser"

L'article continue ci-dessous

L'attaquant de Crystal Palace souhaite découvrir autre chose mais pas n'importe quoi. En effet, il a affiché ses ambitions d'évoluer dans un club disputant la : "Je suis chanceux d'être arrivé si loin dans ma carrière de joueur. Mais je sens qu'il y a tellement plus que j'ai à offrir. Je dois découvrir l'expérience de la Ligue des champions. J'ai juste besoin d'avoir cette occasion, c'est tout. Et je ferai le reste".

L'Ivoirien est revenu sur son expérience manquée à Manchester United entre 2013 et 2015 avant de revenir à Crystal Palace : "C’était l’opportunité de ma vie. La chance de jouer pour Manchester United. C'était au-delà de tout ce que je pouvais espérer et je l'ai traité de cette façon. David Moyes a tout fait pour me briser. Je donnais pourtant tout à chaque entraînement. Mais ça n’avait pas suffi".

"Quand il m’a sorti de l’équipe de Ligue des champions pour mettre Januzaj à ma place, qui n’avait jamais joué en équipe première, j’ai compris que le problème était plus grave, que tout cela dépassait des raisons purement footballistiques. Et à partir du moment où ce n’était plus une question de foot ou de capacités, que pouvais-je y faire?", a conclu Wilfried Zaha qui espère regoûter bientôt à un club du même acabit.