Zagreb-City (1-4) - Un triplé de Jesus porte Manchester, et qualifie l'Atalanta !

Manchester City a totalement renversé le Dinamo ce mercredi grâce à un triplé de son attaquant brésilien. Une bonne nouvelle... pour l'Atalanta !

Largement distancé par au classement et fraîchement battu par lors du derby (1-2), City n'y arrive plus en . Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les hommes de Pep Guardiola avaient à coeur de se rassurer ce mercredi soir, sur la pelouse du Dinamo Zagreb, une équipe luttant encore pour sa qualification. Et malgré cela, les Anglais se déplaçaient avec un onze remanié.

Gabriel Jesus met fin aux espoirs de qualification des Croates

Fidèles à leur fébrilité du moment, les partenaires d'un Benjamin Mendy titulaire dans le couloir gauche ne tardaient pas à afficher leurs lacunes défensives en début de rencontre. Dès la 10ème minute de jeu, la pépite espagnole Dani Olmo ouvrait le score en faveur des locaux, lui qui trompait Claudio Bravo d'une reprise de volée qui se logeait dans la lucarne. Si affichait sa supériorité technique en s'accaparant le cuir, les Champions d' n'étaient pas assez tranchants, et peinaient à réellement destabiliser une équipe de Zagreb particulièrement réaliste devant ses supporters. À ce moment de la partie, les Skyblues et le Dinamo filaient en huitièmes, tandis que le Shakhtar et l' passaient à la trappe.

L'Atalanta remercie Jesus !

Heureusement pour City (et l'Atalanta), le Brésilien Gabriel Jesus allait se muer en sauveur. À la 34ème minute tout d'abord, quand ce dernier remettait les compteurs à zéro en reprenant victorieusement de la tête un centre parfait de Riyad Mahrez. Puis à deux reprises au retour des vestiaires, presque coup sur coup. Dans un premier temps (50e), l'attaquant des Skyblues redonnait l'avantage à son équipe après s'être joué de la défense adverse. Dans un second temps, il s'offrait même un triplé (54e) sur un service du Français Benjamin Mendy. En fin de match, les Anglais inscrivaient même un quatrième et dernier but grâce à Phil Foden, successeur annoncé de David Silva dans l'espirt de Pep Guardiola. Le talent avait fait la différence, et Manchester City terminait sa phase de poules avec un succès mérité.

Une victoire sans importance pour City ? Peut-être. Mais pas pour l'Atalanta ! Largement victorieuse sur la pelouse de (3-0), la formation de aurait été éliminée avec une victoire de Zagreb, mais les buts inscrits par Castagne, Pasalic et Gosens ne seront pas vains ! Grâce à City, l'équipe de Bergame disputera bel et bien les huitièmes de finale de la C1 pour la première fois de son histoire, et c'est plutôt normal puisqu'il s'agit... de sa première participation à la compétition. Une histoire de première, donc, puisqu'aucune formation n'avait jamais réussi à se qualifier pour le tour suivant après avoir perdu ses trois premiers matchs de poule.