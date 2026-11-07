Le Marocain Yasser Zabiri, star du Racing Santander, a réalisé un chiffre remarquable lors de la rencontre en cours face à Malaga, dans le cadre de la 12e journée de la Liga.

Zabiri a inscrit le deuxième but du Racing Santander à la 60e minute face à Malaga, portant son total à 9 buts en Liga cette saison.

La star marocaine s'est ainsi hissée seule à la quatrième place du classement des buteurs de la Liga, où seuls Raphinha (15 buts), Kylian Mbappé (12 buts) et Lamine Yamal (10 buts) le devancent.

Zabiri évolue au Racing Santander cette saison, sous forme de prêt en provenance du Stade Rennais.