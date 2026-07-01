Yusti répond… Devenir président du FC Barcelone après le mandat actuel de Laporta est-il dans ses projets ?

Rafael Yusti, ancien président du FC Barcelone, a fait part de sa position quant à une éventuelle reprise des rênes à l'avenir, en remplacement de Juan Laporta, l'actuel président du Barça.

Juan Laporta a officiellement repris mercredi la présidence du FC Barcelone pour un quatrième mandat, à l’issue d’une cérémonie d’investiture organisée dans l’Auditorium 1899, archi-comble, en présence de personnalités politiques et sportives ainsi que de légendes du club.

Avant la cérémonie officielle de passation de pouvoir, Rafael Yusti, qui assurait l’intérim depuis le début du processus électoral le 15 mars dernier, s’est exprimé dans l’émission « El Mun » sur RAC1, se présentant comme un successeur potentiel de Laporta.

Il a déclaré : « Non seulement je ne l’exclus pas, mais je le souhaiterais également, car je me sens apprécié. »

Il a ajouté : « Serai-je le prochain président du FC Barcelone ? Je l’espère, car je me sens aimé. Aujourd’hui, c’est le grand jour de Joan Laporta, mais je n’exclue pas cette possibilité ; au contraire, j’espère devenir président. »

Il a toutefois nuancé son propos : « Dire que je l’espère ne signifie pas que je serai candidat » au terme du mandat de l’actuel conseil d’administration, présidé par Laporta et qui débute mercredi prochain.

Depuis son arrivée à la présidence en février, Yusti dit éprouver une fierté « difficile à décrire ».

Il a cité les succès sportifs, notamment le titre de champion d’Espagne de l’équipe première, comme les temps forts de son mandat.

Il a d’ailleurs rappelé ses débuts difficiles : « Quand nous sommes allés au stade de l’Atlético de Madrid pour un match de Coupe et que nous avons été menés 4-0 à la mi-temps, je me suis dit : “Je ne m’en remettrai jamais.” Et pour couronner le tout, nous avons ensuite perdu contre Gérone. »

Il a même révélé que la boutade « Yusti le malchanceux » avait circulé au sein du conseil d’administration. Il a alors plaisanté : « Si cette blague parvient jusqu’au vestiaire, c’est fini pour toi. »

Ces succès sportifs lui ont permis d’apprécier pleinement ses fonctions. Il a affirmé : « Grâce à cette formidable équipe dont nous disposons, nous avons remporté un championnat extrêmement difficile. »

Il a conclu en expliquant que le poste de président diffère totalement de celui de membre du conseil d’administration, un rôle où ses responsabilités se limitent à un seul domaine.