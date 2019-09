Youth League - Stéphane Roche (PSG) : "Il manquait du talent dans la finition"

Stéphane Roche, l’entraineur des U19 du PSG, a livré son analyse concernant la défaite de son équipe face au Real.

L’équipe des moins de 19 ans du PSG a mal entamé son parcours en ce mercredi. À domicile, elle a dû céder face au (1-2). Un revers sur la plus courte des marges et qui a laissé quelques regrets à l’entraineur, Stéphane Roche.

Au coup de sifflet final, le coach parisien a jugé que sur l’ensemble de la partie, ses protégés n’avaient pas grand-chose à envier à leur adversaire du jour. « J'ai assisté à un grand match de la part des deux équipes, a-t-il confié. Un bon rapport de forces, qui était plus ou moins équilibré en première période. Avec de part et d'autres, des moments de fébrilité. Et c'est eux qui ont finalement lâché parce qu'on a réussi à scorer par Xavi (Simons). Je ne dis pas que c'était logique, mais ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre.»

Pour Roche, son équipe a dû céder car elle n’était pas assez concentrée au retour des vestiaires : «et ensuite, cette deuxième mi-temps est de très bonne facture, mais on a eu un gros flottement su les 5 premières minutes. Je pense qu'il y avait des joueurs qui étaient encore dans le vestiaire. Et ça, ça ne pardonne pas. Inévitablement, il y a des garçons qui n'ont pas su repartir.»

« Il y a peut-être une ou deux fautes litigieuses dans les 16m50 »

Au moment d’analyser le rendement des siens, Roche a assuré qu’il n’avait « rien à leur reprocher ». « On a assisté à de la volonté, du courage et du talent parfois. Mais il n'y a pas eu le talent de la finition. Et sans revendiquer ou pleurnicher, il y a peut-être eu une ou deux fautes litigieuses dans les 16 mètres », a-t-il poursuivi avec un brin d’amertume.

Pour finir, et malgré les points abandonnés, l’entraineur du PSG a souligné que rien n’était perdu en vu d’une qualification pour les 8es. « Les ambitions sont simples, il faut en gagner quatre. Ça nous laisse moins d'opportunités. Mais mathématiquement, tout est possible. Ce n'est pas la meilleure entame, mais les matches sont tous jouables.»

Propos recueillis par Benjamin Quarez