Youth League - Rennes se qualifie en seizièmes de finale

Tombeurs du Maccabi Petah-Tikva (2-0, 1-0), les U19 du Stade rennais se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de Youth League ce mercredi.

La comptera au moins un représentant en seizièmes de finale de . Alors que le PSG est éliminé, et peuvent encore terminer premiers de leur groupe de la voie "classique" et valider directement leur billet pour les huitièmes, ou finir deuxièmes et devoir passer par les seizièmes.

Des seizièmes pour lesquels Rennes, champion de France en titre de la catégorie, s'est qualifié ce mardi. Après avoir éliminé Brodarac (2-1, 0-0) lors du premier tour, les Bretons ont dominé les Israéliens du Maccabi Petah-Tikva.

Vainqueurs à l'aller (2-0), ils l'ont emporté à l'extérieur ce mercredi (1-0) grâce à un but de Georginio Rutter en seconde période.

Les seizièmes de finale regrouperont les équipes qualifiées par la "voie des champions", comme Rennes, et les deuxièmes de groupe de la voie "classique".