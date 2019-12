Youth League - Lyon termine bien contre Leipzig, le LOSC aussi en barrages

Les U19 de l'OL se sont imposés face à Leipzig (1-0). Plus tôt dans la journée, ceux du LOSC ont partagé les points contre les Blues de Chelsea (1-1).

En attendant le résultat des professionnels ce mardi soir en Ligue des Champions, les U19 de l'Olympique Lyonnais et du LOSC étaient attendus cet après-midi, en . Respectivement opposés à Leipzig et à , les jeunes français ont terminé la phase de poules par une note positive.

Lyonnais, Lillois et Rennais seront fixés le 16 décembre prochain

Déjà assurés de terminer à la deuxième place de leur groupe, les U19 de l'Olympique Lyonnais se sont en effet imposés sur la plus petite des marges face à des Allemands déjà éliminés et derniers du groupe. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 54ème minute de jeu par Modeste Duku Mbenga.

Plus tôt ce mardi, , aux prises avec Chelsea et l' Amsterdam en vue d'une qualification, est parvenu à accrocher un match nul précieux face aux Blues, à l'extérieur qui plus est. Les Nordistes, menés suite à un but contre son camp du malheureux Yassine Ben Hamed, ont égalisé en toute fin de match (88e). Un point crucial, qui leur permet de décrocher leur billet pour les barrages et de continuer à rêver d'une qualification aux huitièmes de finale de la compétition.

À noter que Lyonnais, Lillois et Rennais seront fixés le 16 décembre prochain à l'issue du tirage au sort de ces barrages, qui seront disputés sur un seul match sur le terrain des champions nationaux. Mercredi, ce sera au tour d'un déjà éliminé de jouer, avec la réception de .