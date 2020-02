Youth League - Les matches de Lyon et Rennes reportés à cause du coronavirus

L'OL et le Stade Rennais, censés affronter respectivement l'Atalanta et l'Inter en 8es mardi prochain, ont vu leurs rencontres reportées au 10 mars.

Alors que le coronavirus se propage de manière inquiétante un peu partout dans le monde, et notamment en , où les cas de personnes touchées se font particulièrement nombreux, le monde du football est contraint de s'adapter ces derniers jours. Alors que plusieurs rencontres de ont d'ores et déjà été reportées, et que des matches à huis-clos ont aussi été décidés, les prochaines échéances en n'échappent pas à la règle. Prévention oblige.

​Les rencontres reportées au 10 mars prochain

Ainsi, censés affronter respectivement l' Bergame et l' en huitièmes de finale de la compétition mardi prochain, l'Olympique Lyonnais et le , derniers représentants tricolores dans la compétition, ont vu leurs rencontres reportées au 10 mars prochain en raison de l'épidémie de coronavirus.

En effet, selon les informations de L'Equipe, l'UEFA a signifié ce vendredi aux clubs concernés que les matches de Youth League se joueraient finalement à cette date précise, sous réserve de l'évolution de la situation. De plus, l'instance européenne a donné la possibilité aux clubs de s'accorder pour trouver un terrain d'entente en inversant les lieux de la rencontre. Dernière possibilité envisagée, les matches pourraient se dérouler sur un terrain neutre.