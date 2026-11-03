Il n’y a pas que la Ligue des champions des grands : la Youth League, la Ligue des champions des jeunes, était aussi au programme, avec l’Inter et la Primavera de la Roma en déplacement respectivement face au Feyenoord et à Manchester United. Aucune des deux équipes n’a obtenu le résultat espéré : l’Inter a concédé sa deuxième défaite en 4 matches, tandis que la Roma a fait match nul, mais reste bien placée dans la zone des barrages.

FEYENOORD-INTER 3-1 : L’Inter de Bigica débute mal et se retrouve menée 1-0 après seulement 4 minutes sur un but de Haps. Vukaj trouve une superbe trajectoire pour égaliser, mais cette égalisation est de courte durée : El Harmouz punit l’Inter alors qu’elle exerce sa plus forte pression. L’Inter baisse de régime en seconde période et concède, sur une faute évitable en fin de match, le penalty du 3-1, transformé une nouvelle fois par Haps.

Feyenoord-Inter 3-1

Buteurs : 4' Haps (F), 20' Vukaj (I), 32' El Harmouz (F), 86' Haps (F, pen.)

Feyenoord (4-3-3) : 1 de Mol ; 2 Mahamud (88' 15 Roovers), 3 Schens, 4 Plantinga, 5 Baks (70' 22 Silva Dias) ; 10 Grootfaam (80' 19 El Boujjoufi), 6 El Harmouz (C), 8 Faik ; 7 Verdonk (70' 17 Wilbrenninck-Van Cuilenborg), 9 Neijenhuis (80' 20 Hadidi), 11 Haps Remplaçants : 16 Van Bennekom, 14 Pieterse, 18 Akkermans, 21 Progetti Entraîneur : Jimmy Lucassen

Inter (4-3-3) : 1 Farronato ; 2 Lissi (75' 15 Moranduzzo), 4 Breda, 6 Peletti, 3 Sorino (67' 14 Rocca) ; 8 D'Agostino (67' 17 Putsen), 5 La Torre (C) (75' 18 Moressa), 7 Cerpelletti, 10 El Mahboubi, 9 Grisoni Fasana, 11 Vukaj (80' 20 Kukulis) Remplaçants : 12 Galliera, 13 Pavan, 16 Kartelo, 19 Franchi Entraîneur : Emiliano Bigica

Arbitre : Menelaos Antoniou (CYP)

Arbitres assistants : George Kontemeniotis (CYP) - Evagoras Evagorou (CYP)

Quatrième arbitre : Erwin Blank (NED)

Avertissements : Sorino (I), Lissi (I), Mahamud (F), La Torre (I)

MANCHESTER UNITED-ROMA 1-1 : Les joueurs de Mattia Scala attendaient avec impatience de voir sur le terrain les fils de Rooney (qui a débuté sur le banc avant d’entrer en fin de match) et de Fletcher, mais ils ont entamé la rencontre de manière hésitante. Les Red Devils ont logiquement ouvert le score à la 39e minute grâce à Thompson, qui a repris un centre de Mantato venu de la gauche. En seconde période, la Roma a réagi et le talent italo-australien Arena s’est chargé de transformer le penalty accordé pour une main d’un défenseur de Manchester United dans la surface.

Manchester United-Roma 1-1

Buteurs : 39' Thompson (M), 80' Arena (R, pen.)

MANCHESTER UNITED (4-3-3) : Hardy ; Helafu, Mills, Armer, Watson ; J. Fletcher, Camacho (85' Rooney), T. Fletcher ; Mantato (70' Ajayi), Ibragimov, Thompson (88' Brown).

Remplaçants : Ford, Orozco, Eze, Shah, McEvoy, McCormack.

Entraîneur : Adam Lawrence

ROMA (3-5-2) : Kilvinger ; Basile (65' Loreti), Paul, Bonifazi ; Cama, Maccaroni (83' Forni), Ballarin (74' Romero), Giammattei (46' Arduini), Marchetti ; Camara (65' Paratici), Arena.

Remplaçants : Marcaccini, Bouaskar, Dattilo, Strata.

Entraîneur : Mattia Scala

Arbitre : Jacob Karlsen (DEN)

Avertissements : Paul (R), Giammattei (R), Basile (R), Helafu (M), Marchetti (R), Camacho (M), Bonifazi (R), Mills (M), Fletcher (M).

CLASSEMENT : Avec ces résultats, l’Inter reste à la 26e place du classement, loin de la zone des barrages. La Roma, elle, demeure 6e et reste pleinement en course pour une place en barrages.