Youth League, deux nouvelles défaites : Côme et Napoli s’effondrent face à Lens et Porto

La 4e journée de Youth League n’a pas du tout souri aux équipes italiennes. Après le nul de la Roma à Manchester face au United du fils de Wayne Rooney et la défaite de l’Inter contre Feyenoord aujourd’hui, deux autres revers sont venus s’ajouter ce mercredi 4 novembre pour Como et Napoli, battus respectivement à Lens et à Porto.

LENS U19-COMO U19 2-1 : Tout, ou presque, se joue en première période. Lens démarre très fort et ouvre le score dès la 8e minute par Grini, déstabilisant l’équipe entraînée par Falsini. À la 38e minute, Grini s’offre un doublé d’une frappe précise après un dégagement trop court de la défense de Como. Cette fois, Como réagit en fin de première période : Cassano, le protégé de Fabregas, réduit l’écart à 2-1 en taclant le ballon dans le but. Le rythme baisse après la pause. Como tente de revenir, sans jamais se montrer réellement dangereux. Une dernière tentative de Bosze passe au-dessus dans le temps additionnel, et Como concède sa deuxième défaite dans la compétition. Le club reste à 4 points, hors de la zone des play-offs.

RC Lens-Como 1907 2-1

Buteurs : Grini 8’, Grini 38’, Cassano 44’

RC Lens : Jourdren, Fernoc (77’ Robbe), Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini (87’ Niakate), Joursky, Manoir (46’ Rocolat), Seddik (63’ Diakite), Dioumanara (63’ Sahli)

Remplaçants : Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Stambouli, Erricchiello

Entraîneur : Walid Mesloub

Como 1907 : Damioli, Bosze, Candido (60’ Tigano), De Paoli, Asfour (73’ Epifani), Joao Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland, Mazzara (73’ Cauli), Pisati

Remplaçants : Visentin, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli

Entraîneur : Gianluca Falsini

Arbitre : McDermid (Écosse)

Avertis : Seddik, Andrealli

PORTO U19-NAPOLI U19 3-1 : La Primavera de Napoli s’incline elle aussi 3-1 à l’extérieur, face à Porto, et reste hors de la zone avec seulement les 3 points pris lors de la dernière journée à Villarreal. Napoli commence également mal en concédant un penalty pour une faute de Zappala. Tiago Silva le transforme et ouvre le score. En seconde période, Porto prend le large grâce à Eduardo Ferreira, servi par Tiago Silva, puis à Duarte Cunha, qui scelle le résultat à la 64e minute. Napoli ne réduit l’écart qu’à la 71e minute par Liccardo, sur une passe de Baridò. Mais ce sursaut reste sans suite : Nikolov tient bon jusqu’au bout.

Porto-Napoli 3-1

Buteurs : 8′ pen. Tiago Silva (P), Eduardo Ferreira (P), 64′ Duarte Cunha (P), 71′ Liccardo (N)

Porto (4-4-2) : Nikolov ; Martim Cunha, Salvador Gomes (76′ Martim Chelmik), Rodrigo Teixeira, Froholdt ; Granaas (67′ Anha Candé), Bernardo Lima (84′ Goncalo Oliveira), Tiago Silva, Mateus Mide (84′ Cardoso Varela) ; Eduardo Ferreira (67′ Joao Abreu), Duarte Cunha.

Remplaçants : Charuzy, José Domingues, Rodrigo Goncalves, Muxito.

Entraîneur : Joao Brandao.

Napoli (4-4-2) : Spinelli ; Santella (30′ Liccardo), Marotta (72′ Picardi), Branchizio, Zappala ; Barido, D’Angelo, De Stefano (82′ Russo), Melnyk ; Mane (72′ Saviano), Milton Pereyra.

Remplaçants : Amendola, Lepre, Natale, Riccio, Pengue.

Entraîneur : Antonio Nocerino.

Arbitre : Lata (ALB)

Avertis : Branchizio (N), Eduardo Ferreira (P), Salvador Gomes (P), Bernardo Lima (P), Marotta (N), Froholdt (P), Milton Pereyra (N)