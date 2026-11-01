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Traduit par

Youssoufa Moukoko n’est plus seul sur le trône ! Un joueur de 16 ans de l’Eintracht Francfort écrit l’histoire de la Bundesliga

Bundesliga
Eintracht Francfort vs Hambourg
Eintracht Francfort
N. Ilicevic

Samedi, il a fêté son 16e anniversaire. Un jour plus tard, il est entré dans l’histoire de la Bundesliga : en entrant en jeu à la troisième minute du temps additionnel lors du match entre l’Eintracht Francfort et le Hambourg SV, Niko Ilicevic, jeune talent de la SGE, a égalé le record du plus jeune joueur à avoir évolué dans l’élite allemande.

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Ilicevic a égalé Youssoufa Moukoko, qui avait fait ses débuts avec le Borussia Dortmund le 21 novembre 2020, à l’âge de 16 ans et un jour. Ilicevic avait exactement le même âge lors de la victoire de dimanche.

L’entraîneur de l’Eintracht, Adi Hütter, avait déjà évoqué la possibilité de faire jouer le jeune professionnel. Il devrait figurer dans le groupe, avait indiqué Hütter, avant d’ajouter : « Si la situation me permet de le faire entrer en jeu, je le ferai. » L’Autrichien avait toutefois souligné qu’il était aussi de son « devoir de traiter un si jeune homme avec beaucoup de précaution et de patience ».

Né le 31 octobre 2010, Ilicevic évolue depuis 2019 dans les équipes de jeunes de l’Eintracht Francfort. Il a également déjà joué avec les sélections allemandes des moins de 16 ans et des moins de 17 ans. « Je trouve déjà exceptionnel qu’il fasse partie du groupe à 16 ans », avait déclaré Hütter à propos d’une éventuelle première apparition avec l’équipe professionnelle de l’Eintracht. « Il a fait de grands progrès ces derniers mois. »

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