Ilicevic a égalé Youssoufa Moukoko, qui avait fait ses débuts avec le Borussia Dortmund le 21 novembre 2020, à l’âge de 16 ans et un jour. Ilicevic avait exactement le même âge lors de la victoire de dimanche.
L’entraîneur de l’Eintracht, Adi Hütter, avait déjà évoqué la possibilité de faire jouer le jeune professionnel. Il devrait figurer dans le groupe, avait indiqué Hütter, avant d’ajouter : « Si la situation me permet de le faire entrer en jeu, je le ferai. » L’Autrichien avait toutefois souligné qu’il était aussi de son « devoir de traiter un si jeune homme avec beaucoup de précaution et de patience ».
Né le 31 octobre 2010, Ilicevic évolue depuis 2019 dans les équipes de jeunes de l’Eintracht Francfort. Il a également déjà joué avec les sélections allemandes des moins de 16 ans et des moins de 17 ans. « Je trouve déjà exceptionnel qu’il fasse partie du groupe à 16 ans », avait déclaré Hütter à propos d’une éventuelle première apparition avec l’équipe professionnelle de l’Eintracht. « Il a fait de grands progrès ces derniers mois. »