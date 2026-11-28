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Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a retrouvé le chemin des filets face à Neom, en offrant à son équipe une victoire 1-0 lors de la rencontre disputée le vendredi 27 novembre au soir, dans le cadre de la 13e journée de la Roshn Saudi League, au stade Prince Abdallah Al-Fayçal de Djeddah.

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En-Nesyri a débuté la rencontre sur le banc, avant que l'entraîneur Jens Fissing ne le fasse entrer dès le début de la seconde période à la place du Nigérian George Ilenikhena. L'attaquant marocain a ainsi obtenu une nouvelle occasion de prouver sa capacité à faire la différence, même s'il a manqué une occasion franche à la 55e minute.

Cette occasion est venue d'un centre de Muhannad Al-Shanqeeti devant le but, mais En-Nesyri n'est pas parvenu à la convertir, sa frappe ayant heurté la barre transversale. Une action qui aurait pu permettre de doubler rapidement la mise s'il l'avait mieux exploitée.

L'attaquant marocain n'a pourtant pas baissé les bras et s'est racheté à la 75e minute : il s'est élevé sur un centre précis de Houssem Aouar pour loger le ballon de la tête au fond des filets, inscrivant le but de la victoire. Ce succès a offert à Al-Ittihad trois points précieux, qui portent son total à 27 points et lui permettent de grimper à la quatrième place du classement.

Neom, la victime préférée d'En-Nesyri

Ce but contre Neom met fin à la disette d'En-Nesyri, resté muet lors des deux journées précédentes face à Al-Diriyah et Abha. Il porte également son total à 8 buts en 12 matchs disputés en Roshn Saudi League cette saison, confirmant sa place parmi les options offensives qui pèsent dans l'effectif d'Al-Ittihad.

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À lire aussi : du banc au héros de la soirée, En-Nesyri dévoile le secret de la victoire contre Neom !

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Mais le chiffre le plus marquant du bilan de l'attaquant marocain concerne son dernier adversaire. Selon le réseau de statistiques « Opta », Neom est devenu l'équipe qui a encaissé le plus de buts d'En-Nesyri en Saudi Pro League, le joueur ayant inscrit contre elle son troisième but.

En-Nesyri avait marqué un doublé lors de la confrontation entre les deux équipes la saison dernière, malgré la défaite d'Al-Ittihad sur le score de 3-4 lors de la 29e journée. Cette saison, il a de nouveau fait trembler les filets de Neom, confirmant un bilan offensif remarquable face à cette équipe.

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L'influence de l'attaquant marocain ne se limite pas aux duels contre Neom : il totalise désormais 14 buts en 25 matchs de Roshn Saudi League sous le maillot d'Al-Ittihad, depuis son arrivée au club début 2026.

Concurrence offensive entre En-Nesyri et Ilenikhena

Le staff technique d'Al-Ittihad s'appuie sur En-Nesyri et le Nigérian George Ilenikhena pour mener l'attaque, les deux joueurs alternant entre titularisations et entrées en jeu selon les exigences de chaque match.

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Face à Neom, En-Nesyri a prouvé que débuter sur le banc ne l'empêche pas de peser sur le match : il lui a fallu une trentaine de minutes en seconde période pour faire la décision et offrir à Al-Ittihad une victoire qui consolide sa position au classement, confirmant qu'il reste l'une des principales solutions offensives de l'équipe.