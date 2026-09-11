Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a poursuivi sa forme remarquable avec l'équipe, après avoir réussi à inscrire un doublé lors de la confrontation face à Al-Faisaly, ce vendredi soir, dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League.

En-Nesyri a réussi à ouvrir son compteur de buts dans la rencontre à la 43e minute de la première mi-temps, profitant d'une passe de son coéquipier nigérian George Ilenikhena, offrant à Al-Ittihad un avantage important avant la fin de la première période du match.

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L'attaquant marocain ne s'est pas contenté de cela et est revenu en seconde période pour confirmer sa forme éclatante, après avoir réussi à inscrire son deuxième but personnel à la 59e minute, menant l'attaque du Doyen et poursuivant sa forte présence devant la cage adverse.

Le doublé d'En-Nesyri face à Al-Faisaly vient confirmer l'état de grâce que traverse le joueur ces derniers temps, après avoir également marqué lors du précédent match d'Al-Ittihad face à Al-Fayha, secouant ainsi les filets lors de deux matches consécutifs en Roshn Saudi League.

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C'est la troisième fois que Youssef En-Nesyri réussit à marquer lors de deux matches consécutifs sous le maillot d'Al-Ittihad en championnat, l'attaquant marocain continuant ainsi d'écrire ses propres statistiques avec le Doyen depuis son arrivée dans les rangs de l'équipe.

Le doublé face à Al-Faisaly a également revêtu une importance particulière pour En-Nesyri, puisqu'il est devenu son deuxième doublé sous le maillot d'Al-Ittihad depuis son transfert vers le club, après avoir inscrit son premier doublé lors de la confrontation face à Neom, perdue par le Doyen sur le score de 3-4, le 8 avril dernier.

La forme éclatante d'En-Nesyri face à Al-Faisaly offre à Al-Ittihad un élan offensif important, notamment avec l'entente croissante entre lui et ses coéquipiers de la ligne d'attaque, l'attaquant marocain confirmant qu'il commence à entrer dans une nouvelle phase d'influence offensive avec le Doyen, que ce soit par les buts, ses déplacements ou la création d'espaces pour ses coéquipiers.