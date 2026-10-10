Le Marocain Youssef En-Nesyri, attaquant d'Al-Ittihad, a attiré tous les regards lors du clasico face à Al-Hilal, après avoir inscrit un but remarquable dans les filets de son compatriote Yassine Bounou, gardien du « Leader », samedi soir, dans le cadre de la huitième journée de la Saudi Pro League, réalisant ainsi un record historique selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques du football.

Le but d'En-Nesyri est survenu à la 22e minute de la première période, après qu'il a exploité une superbe passe de son coéquipier Marwan Al-Sahafi, avant d'armer une frappe surpuissante qui a logé dans les filets, dans une action qui a reflété la précision de l'attaquant marocain et sa capacité à saisir les occasions lors des grands rendez-vous.

Selon le réseau « Opta », le but d'En-Nesyri est le premier qu'Al-Ittihad inscrit face à Al-Hilal depuis l'extérieur de la surface de réparation en Saudi Pro League, depuis le but de Saud Abdulhamid en avril 2021, l'attaquant marocain apposant ainsi son empreinte dans l'histoire des confrontations entre les deux rivaux avec une performance statistique remarquable.

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La particularité du but d'En-Nesyri ne s'est pas arrêtée à cette statistique, puisqu'il est devenu le cinquième joueur marocain à parvenir à secouer les filets de Bounou lors de la Saudi Pro League, rejoignant une liste qui comprend ses compatriotes Abderrazak Hamdallah, Karim El Berkaoui, Mourad Batna et Romain Saïss.

Cette performance reflète la particularité du duel entre En-Nesyri et Bounou, que lie une relation particulière au sein de la sélection marocaine, mais qui se sont transformés en adversaires lors du clasico, après que l'attaquant d'Al-Ittihad a réussi à prendre de court le gardien d'Al-Hilal avec une frappe puissante qu'il n'a pu repousser.

Ainsi, le but d'En-Nesyri n'a pas été qu'une tentative réussie d'offrir l'avantage à Al-Ittihad dans l'un des matchs les plus importants de la journée, mais il a revêtu une signification statistique particulière, après avoir mis fin à une attente de plus de cinq ans pour un but d'Al-Ittihad depuis l'extérieur de la surface de réparation face à Al-Hilal, et avoir inscrit son nom dans une liste restreinte de joueurs marocains ayant secoué les filets de Bounou en Saudi Pro League.







