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Youri Tielemans a pris fermement la défense du sélectionneur de la Belgique, Mark van Bommel, après la qualification des Diables rouges pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Malgré une victoire écrasante 4-1 contre l’Italie, le milieu de Manchester United a jugé nécessaire de répondre aux critiques de plus en plus nombreuses sur la tendance de l’équipe à encaisser des buts en début de match.

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Les Diables rouges signent une nouvelle remontée à Bruxelles

La Belgique s’est retrouvée menée dès la 11e minute, dimanche soir au stade Roi Baudouin, lorsque Pio Esposito a repris un centre de Michael Kayode. Mais Maxim De Cuyper a rapidement égalisé à environ 5,5 mètres du but de Gianluigi Donnarumma. Pour la deuxième rencontre consécutive, la Belgique est ainsi revenue au score après avoir concédé l’ouverture du score, après sa victoire 2-1 contre la Turquie jeudi.

Nathan Ngoy a ensuite donné l’avantage à la Belgique, avant que Jeremy Doku n’élimine deux défenseurs pour tromper son coéquipier à Manchester City. Diego Morereira a inscrit un quatrième but à l’issue d’une contre-attaque rapide pour sceller le résultat.

L’Italie a manqué une occasion de réduire l’écart en fin de match, le gardien Senne Lammens arrêtant le penalty d’Esposito. Grâce à la victoire de la France contre la Turquie, l’équipe de Van Bommel a terminé deuxième du groupe A1.

Tielemans rejette les accusations de débuts de match difficiles

Interrogé par le média local RTBF après le coup de sifflet final, le joueur de 29 ans a été questionné sur les buts encaissés rapidement lors des deux matches de novembre : révélaient-ils un manque de concentration sous la direction du nouveau staff technique ? Tielemans a immédiatement coupé court à cette hypothèse.

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« Je ne pense pas, a déclaré le joueur de Manchester United. Le début d’un match n’est jamais facile, mais nous réagissons bien ensuite. Nous ne paniquons pas. Nous avons la force de caractère et la confiance nécessaires pour revenir dans le match. »

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Soutenant l’approche de son entraîneur, Tielemans a ajouté : « Nous avons bien compris ce qu’il voulait nous inculquer avec cette intensité et cette envie d’aller de l’avant. »

Une dynamique positive sous Van Bommel

La large victoire de dimanche a offert à Van Bommel son quatrième succès en six matches depuis qu’il a succédé à Rudi Garcia sur le banc après la Coupe du monde 2026. Tielemans a souligné les progrès réguliers du groupe au cours de cette fenêtre internationale.

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« Nous avons disputé deux matches réussis, a-t-il expliqué. Nous avons montré nos qualités en allant de l’avant et en marquant des buts. Nous progressons de match en match, ce qui est important pour le groupe. Nous l’avions déjà montré à la Coupe du monde. Nous sommes maintenant qualifiés pour les quarts de finale. »

L’ère Pochettino se profile à Old Trafford

Tielemans retourne désormais à Carrington pour préparer le choc contre Liverpool à Old Trafford, le dimanche 22 novembre. Ce match sera sa première occasion de travailler avec Mauricio Pochettino, le futur entraîneur de Manchester United.

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L’ancien entraîneur de Tottenham et de Chelsea prendra les rênes de Manchester United une fois ses obligations avec la sélection américaine terminées. L’équipe de Pochettino achèvera son programme mercredi face à Haïti, avec une avance confortable de 6-0 au score cumulé avant le match retour de son quart de finale de la Ligue des nations de la CONCACAF.