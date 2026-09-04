Youri Regeer se montre d’une franchise totale au sujet de l’Ajax

Youri Regeer n’était plus à sa place à l’Ajax. C’est ce qu’affirme le milieu défensif peu après son arrivée au Werder Brême, où le Néerlandais a été présenté cette semaine.

« Je n’étais pas heureux à l’Ajax », déclare Regeer sans détour lors d’un point presse du Werder Brême. « Pendant un an et demi, il a été écrit qu’ils cherchaient un nouveau numéro 6, que l’Ajax n’était pas satisfait. Donc, pour moi, ce n’était pas une décision difficile de partir au Werder. »

Le Werder Brême suivait Regeer, 23 ans, depuis un certain temps déjà, mais n’est passé à l’action qu’à la fin du mois d’août. Cela s’est produit après une blessure de Jens Stage.

« Je n’avais plus eu de leurs nouvelles pendant quelques semaines, mais dimanche matin, on m’a appelé pour me dire que Brême me voulait. Ensuite, tout est allé très vite. La manière dont les dirigeants du club me voient, cela m’a plu », retrace Regeer au sujet des négociations avec le club allemand.

L’ancien joueur de l’Ajax a hâte de débuter à Brême. « La Bundesliga est l’un des meilleurs championnats du monde. Et quand on regarde l’histoire du Werder, ce n’était pas une décision difficile pour moi », se réjouit Regeer, ravi de rejoindre le champion de 2004.

Davy Klaassen a joué au Werder Brême entre 2018 et 2020 et a déjà souhaité beaucoup de réussite à Regeer dans le nord de l’Allemagne. « Il m’a dit que le Werder Brême était un beau club. Et que je pouvais le contacter si j’avais besoin de quelque chose. »

Regeer a choisi le numéro 44 au Werder Brême. « Quelques numéros étaient disponibles, mais il n’y en avait pas tout de suite un qui me correspondait. J’ai alors réfléchi au numéro que je voulais, et j’ai décidé de prendre celui que j’avais lorsque j’ai fait mes débuts dans le football professionnel. »