Youri Regeer réagit à son incroyable raté devant le but vide lors du match Ajax - FC Utrecht

Youri Regeer a manqué une occasion immanquable pour l’Ajax, battu à domicile par le FC Utrecht (1-2). Le milieu de terrain a réagi après la rencontre sur ESPN au sujet de cette opportunité ratée en première période, à la Johan Cruijff ArenA.

À la 34^e minute, Mika Godts avait frappé des 20 mètres, mais son essai avait heurté le poteau. Le ballon était ensuite revenu sur Regeer, seul à un mètre de la ligne de but. Malgré cette opportunité idéale, le milieu de terrain a expédié sa frappe bien au-dessus de la transversale.

Plus tôt, il avait déjà été lancé en profondeur par Steven Berghuis, mais il avait alors buté sur le gardien Vasilios Barkas. « Non, je n’ai pas hésité », assure le milieu de terrain.

Interrogé après la rencontre, il a minimisé cette erreur en livrant une analyse succincte : « Je pense que la deuxième occasion (face à un but vide, ndlr) est un peu plus difficile, mais personnellement, je trouve qu’elle aurait dû rentrer. »

Contre Utrecht, il a été aligné un peu plus haut sur le terrain, même si l’Ajax n’avait pas travaillé spécifiquement ce positionnement durant la semaine. « Non, pas toute la semaine. Les positions étaient légèrement différentes, mais c’est l’entraîneur qui décide », explique-t-il.

« Bien sûr, on travaille sur des schémas », explique Regeer, avant de faire une révélation surprenante : « On reçoit le onze titulaire deux heures avant le coup d’envoi, donc c’est à ce moment-là qu’on a le cœur net. »

Interrogé pour conclure, le journaliste Cristian Willaert lui demande si connaître le onze de départ si tardivement n’est pas un handicap. « On travaille toute la semaine sur des positions précises. Que l’on apprenne la composition deux heures ou une semaine à l’avance, il faut être prêt au coup d’envoi. Pour moi, ça ne change pas grand-chose », conclut Regeer.