Youri Mulder, consultant de Ziggo Sport, n’a pas du tout apprécié le but refusé à Nacho Ferri lors de FC Barcelone - Feyenoord (5-1). Le but de l’Espagnol a été annulé, car Gjivai Zechiël était en position de hors-jeu, de très peu, juste avant. Mulder espère que la règle du hors-jeu sera modifiée.

« Je trouve ça ridicule », lance Mulder au sujet de la position de hors-jeu de Zechiël. « C’est tout simplement ridicule. Cet écart minime, avec un simple bout de pied hors-jeu, et pour ça un but est refusé... »

« Où est Marco van Basten ? Avec sa très bonne théorie, qui, selon moi, est aussi partagée par Arsène Wenger. » Van Basten est depuis des années un grand opposant à la règle du hors-jeu, qu’il aimerait voir disparaître complètement.

Van Basten est également favorable à la nouvelle règle proposée par Wenger, selon laquelle il n’y aurait hors-jeu que si le corps entier de l’attaquant a dépassé le dernier défenseur adverse.

« Comme ça, tu peux aussi avoir cet orteil qui traîne encore juste derrière, ça arrive aussi, mais tu obtiens surtout beaucoup plus d’occasions, de possibilités et de buts », a ajouté Mulder.

Wenger, directeur du développement du football à la FIFA, veut imposer son idée et a déjà convaincu des compétitions de jeunes en Italie et en Suède de l’expérimenter. La nouvelle règle a également été testée en Premier League canadienne.

Il est permis de douter que la proposition de Wenger devienne la nouvelle norme en Europe. Le Français s’est en effet heurté plus tôt cette année à un refus de l’UEFA, avant de soumettre sa proposition à la fédération canadienne de football. Trop peu de responsables de l’UEFA étaient favorables à l’idée de Wenger.



