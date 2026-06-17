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Youri MulderNOS
Jonathan van Haaster

Traduit par

Youri Mulder n'est plus aussi impressionné par une star anglaise : « Je ne suis plus aussi fan que ça. »

Angleterre vs Croatie
Angleterre
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J. Bellingham

Youri Mulder n’est guère impressionné par Jude Bellingham. L’Anglais a certes joué un rôle clé mercredi face à la Croatie (4-2) en inscrivant le 3-2 juste après la mi-temps, mais ce but ne suffit pas à modifier l’avis de l’analyste de la NOS.

Après une première mi-temps palpitante, conclue sur le score de 2-2, Bellingham a été lancé en profondeur par Elliot Anderson juste après la reprise, a tiré dans le coin opposé et a redonné l’avantage à l’Angleterre pour la troisième fois.

« C’était quand même génial », analyse Mulder. « On encaisse le 2-2 juste avant la mi-temps, donc on rentre au vestiaire avec un petit bémol. Et puis, marquer le 3-2 dès la deuxième minute de la seconde mi-temps… Ça aide énormément. » Malgré ce bon début de Coupe du monde, Mulder conserve des doutes sur l’Angleterre.

« Je ne suis pas convaincu que l’Angleterre soit assez forte pour remporter le titre mondial. Je ne trouve pas le milieu de terrain, avec Anderson et Rice, vraiment au niveau. Anderson, pourtant un très bon joueur, m’a déçu. Et si Bellingham a inscrit un but magnifique, il aurait pu poursuivre sa course après l’avoir marqué. »

« D’une certaine manière, je ne suis plus aussi impressionné par Bellingham. On n’a pas vraiment vu Gordon non plus. En défense, il y a quelques costauds, mais je ne sais pas trop. Je ne suis pas vraiment emballé. C’est tout de même une très belle victoire. »

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Son collègue analyste Arnaut Danjuma retient toutefois une lueur d’espoir : Marcus Rashford. Le remplaçant a scellé le sort du match d’une frappe puissante après une subtile feinte de tir. « Il reste bien sûr un joueur de très haut niveau », analyse l’attaquant de Valence.

« Il vient d’être rappelé par Thomas Tuchel, mais il a également été absent pendant une longue période. Il s’en sort pourtant à merveille : prendre un peu de recul, rester calme et bien placer le ballon dans la lucarne », a déclaré Danjuma, six fois international néerlandais.

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