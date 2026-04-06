Youri Mulder donne un conseil à Koeman : « Ce joueur qui n'a jamais été sélectionné en équipe nationale doit faire partie de la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde, il affiche les meilleurs chiffres ! »

En raison de la grave blessure au ligament croisé de Jerdy Schouten, une place se libère de manière inattendue dans la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde. Dans l'émission « Rondo » sur Ziggo Sport, Youri Mulder avance un nom surprenant.

Theo Janssen propose tout d'abord un nom qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises ces dernières semaines : Marten de Roon. « On cherche aussi un certain type de joueur, n'est-ce pas ? Schouten est un milieu de terrain très fiable qui veille toujours à l'équilibre de l'équipe. C'est un joueur qui réfléchit surtout lorsque le ballon est chez l'adversaire. »

« Nous n’en avons pas beaucoup de ce genre », déclare Janssen, qui estime que Schouten va bel et bien manquer à la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde. « Il est en outre polyvalent, car il peut également jouer en défense. »

L'Algemeen Dagblad avait déjà annoncé lundi qu'un retour de De Roon était sérieusement envisagé au sein des Oranje. « Koeman connaît bien De Roon : il est en forme, connaît le groupe, connaît la pression, connaît la dynamique d'une Coupe du monde. Et il sera également là pour le groupe en tant que remplaçant. Son nom a déjà été évoqué ces dernières semaines lors des réunions régulières du staff des Oranje. »

Mulder est d'accord avec Janssen, mais estime que le sélectionneur devrait également se tourner vers la Bundesliga. C'est là, en effet, que joue Wouter Burger, à Hoffenheim, qui se met de plus en plus en évidence cette saison. Il n'a encore jamais été appelé en équipe nationale néerlandaise, mais a joué dans pratiquement toutes les équipes de jeunes des Oranje.

« Il se débrouille extrêmement bien à Hoffenheim », commence Mulder. « Il affiche les meilleurs chiffres en matière de récupérations de balles… De nos jours, le recrutement des joueurs repose aussi beaucoup sur les données. Eh bien, il affiche les meilleurs chiffres. Burger devrait donc être sélectionné en équipe nationale. »