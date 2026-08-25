L’Eintracht Francfort s’intéresse aux services de Youri Baas, selon les informations du suiveur de l’Eintracht Christopher Michel. Le club recherche activement des renforts en défense.

L’entraîneur de l’Eintracht Francfort, Adi Hütter, ne dispose actuellement que de quatre défenseurs centraux aptes, dont deux sont encore trop jeunes pour débuter, tandis que l’international belge Arthur Theate devrait probablement encore être vendu.

Le club est donc à la recherche de renforts en défense. Lors de la dernière semaine du mercato, le club veut en tout cas recruter un défenseur, et Baas figure en bonne place sur la liste.

Le joueur de l’Ajax est considéré comme une option intéressante, car il peut évoluer aussi bien au poste d’arrière gauche qu’en défense centrale.

Le défenseur de 23 ans joue jusqu’ici un rôle plus modeste cette saison que lors des deux précédents exercices, durant lesquels il était l’un des cadres de l’Ajax.

En Europe, l’entraîneur Míchel lui préfère systématiquement Daley Blind. Baas a indiqué, dans un entretien accordé à Voetbal International, ne pas être satisfait de sa situation actuelle à Amsterdam.

Baas est sous contrat à Amsterdam jusqu’à la mi-2028. Selon Transfermarkt, sa valeur s’élève à vingt millions d’euros.

Si Baas venait à rejoindre l’Eintracht, il ne jouerait pas de compétition européenne, puisque l’Eintracht a terminé huitième de Bundesliga la saison dernière.