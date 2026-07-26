L'avenir international de l'attaquant germano-marocain Younes Ebnoutalib continue de susciter de nombreuses interrogations, après qu'il a affirmé n'avoir pas encore tranché de manière définitive sur la sélection qu'il représentera, la possibilité de porter le maillot du Maroc ou celui de l'Allemagne restant ouverte pour la période à venir.

Les déclarations de l'attaquant de l'Eintracht Francfort sont intervenues en marge du stage de préparation de l'équipe dans la ville de Grassau, où il a parlé sans détour de son avenir international, révélant les coulisses de ses échanges passés avec la Fédération royale marocaine de football, et commentant la possibilité de représenter la sélection allemande.

Younes Ebnoutalib a confirmé ne pas avoir pris sa décision définitive quant à la sélection qu'il représentera à l'avenir, précisant qu'il reste ouvert à l'idée de porter les couleurs du Maroc comme de l'Allemagne.

Ebnoutalib a déclaré, dans des propos rapportés par le site « Foot Africa » : « Il est évident que jouer pour une sélection nationale fait partie de mes objectifs. Je suis ouvert à l'idée de représenter le Maroc ou l'Allemagne. »

L'attaquant de l'Eintracht Francfort a reconnu avoir ressenti une grande déception après ne pas avoir été retenu dans la liste de la sélection marocaine participant à la Coupe du monde 2026, expliquant qu'il pensait que son niveau lui permettait de figurer parmi les rangs du Maroc.

Il a ajouté : « J'ai été déçu, mais je respecte cette décision. J'étais très heureux pour Ayoub Amimoun. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, et nous verrons ce que l'avenir nous réserve. »

Ebnoutalib a révélé qu'il avait été en contact avec la Fédération royale marocaine de football au cours des dernières années, mais que ces échanges se sont interrompus après qu'il a connu l'expérience de jouer en deuxième division, puis en troisième division en Allemagne.

Younes Ebnoutalib a souligné que ce recul dans sa carrière footballistique avait été à l'origine de l'arrêt des discussions concernant son intégration à la sélection marocaine.

Interrogé sur la possibilité de recevoir une convocation de la sélection allemande, actuellement dirigée par Jürgen Klopp, Ebnoutalib a assuré qu'il n'hésiterait pas à l'accepter. Il a ainsi conclu ses propos : « Bien sûr que j'accepterais la convocation. Qui pourrait refuser ? »