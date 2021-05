Youcef Atal : "En France, un demi-verre de coca c’est trop"

Le défenseur algérien, Youcef Atal, a réagi aux critiques dont il fait objet sur son hygiène de vie.

Youcef Atal, l’un des meilleurs éléments de l’OGC Nice, n’a que très peu joué cette saison. Et pour cause ; l’international algérien a souvent été immobilisé pour cause de blessures. Ses allers et retours répétitifs à l’infirmerie ont suscité quelque peu la controverse, car il se dit qu’il n’est pas exempt de tout reproche dans sa préparation invisible.

Le champion d’Afrique est montré du doigt pour une hygiène de vie jugée déficiente. Des remarques qu’il juge injustifiées et surtout totalement fausses. Il s’en est défendu dans un entretien à Nice-Matin : « C'est un raccourci quand les joueurs se blessent sur le plan musculaire. Il n'y a pas que ça. Tu peux manger très mal et moins te blesser que moi. Ces dernières semaines, c'était le ramadan, je ne mangeais pas, je ne buvais pas de la journée. J'étais censé avoir moins d'énergie. Mais je ne me suis pas blessé. Je suis juste mieux et je sais désormais ce qui n'allait pas. »

« Je savais que ce n'était pas un problème d'hygiène de vie. Je mange bien, j'ai un cuisinier professionnel qui m'aide, je bois de l'eau... Il y avait un autre problème. J'avais un décalage au niveau du dos, au niveau de l'abdomen, des muscles qui n'étaient pas assez costauds depuis ma blessure au genou. Quand tu fais une vingtaine de sprints par match, à 33km/h, ça pète forcément. J'avais plein de déséquilibre. Je suis reparti de zéro », a enchéri l’ancien sociétaire de Paradou.

« Maintenant, j’ai un préparateur physique personnel »

Tout en indiquant être sérieux dans son approche du métier, Atal a admis qu’il a dû changer ses habitudes d’alimentation à son arrivée en France : « On l'oublie, parfois, mais j'ai dû m'adapter à plein de paramètres. Je ne mangeais pas du tout les mêmes choses. Avant, il n'y avait pas Stéphanie (la nutritionniste, ndlr). Ici, un demi-coca c'est grave ! Je l'ai compris quand je suis arrivé en Europe. Il faut vraiment prendre soin de son corps. J'insiste vraiment, mon hygiène de vie n'a jamais été mauvaise. »

Atal a poursuivi en indiquant qu’il a retenu les leçons de ses rechutes et qu’il a mis toutes les chances de son côté pour ne pas avoir à revivre ça : « Je suis un joueur qui a besoin de répéter les sprints la semaine pour que le corps s'habitue. Avant, je ne faisais pas ça. On me disait de me reposer pour que je garde du jus pour les matchs. J'avais confiance... Maintenant, j'ai les explications. Je dois faire le contraire. Dans ma tête, c'est clair désormais, je sais ce que je dois faire pour prévenir au maximum les blessures. J'ai un préparateur physique personnel, le club est au courant, tout le monde travaille main dans la main. »