Yaya Touré va-t-il offrir la Ligue des Champions à Manchester City?

Et si c'était Yaya Touré qui permettait enfin à Manchester City et Pep Guardiola de remporter la Ligue des Champions? On vous explique.

Notre histoire commence en 2018 lorsque Yaya Touré, légende de Manchester City mais lancé vers sa fin de carrière, est poussé vers la sortie par Pep Guardiola et part s'exiler à l'Olympiacos loin du top européen qu'il côtoyait depuis plus de 10 ans. Quelques mois après son départ d'Angleterre, l'agent russe de l'Ivoirien, Dimitri Seluk, fait une déclaration fracassante dans la presse : Pep Guardiola et Manchester City sont désormais maudits et ne remporteront jamais la Ligue des Champions. Une malédiction qui tient toujours mais pourrait bientôt ne plus être qu'un mauvais souvenir, grâce à Yaya Touré.

Une sombre histoire de malédiction

Derrière ces grands discours, on retrouve une fumeuse affaire de malédiction et de chamanisme. Frustré par sa mise à l'écart par l'entraîneur catalan, Yaya Touré aurait en effet jeté un sort à Pep Guardiola, et Manchester City par la même occasion, à l'aide de chamans africains pour les empêcher de remporter la Ligue des Champions. Et si cette soi-disant malédiction a beaucoup faire rire en Angleterre à l'époque, elle refait régulièrement les choux gras de la presse à chaque échec cityzen dans la Coupe aux grandes oreilles.

Mais ce plafond de verre magique qui bloquait manifestement les rêves européens des Skyblues serait désormais de l'histoire ancienne. S'adressant au Mirror, Seluk vient en effet d'annoncer la bonne nouvelle : « Je tiens à m'excuser pour cette affaire. Je pense qu'il est temps que cette amertume s'arrête, et je sais que Yaya ressent la même chose. Je peux dire que la malédiction vient d'être levée par les chamans, et oui je pense que Manchester City remportera la Ligue des Champions avec Pep Guardiola. »

Entre récupération et rédemption

Souriant quant à la finalisation de cette affaire vieille de plusieurs années, l'ancien agent de l'Ivoirien s'est même permis un trait d'humour : « Vous souvenez-vous quand j'ai un jour critiqué City pour ne pas avoir offert de gâteau à Yaya le jour de son anniversaire? Eh bien, c'est mon anniversaire ce mois-ci et mon cadeau est la fin de cette malédiction. En fait, j'espère même que City remportera le triplé cette saison. »

Le timing de cette sortie médiatique de Dimitri Seluk ne doit rien au hasard. Cette année plus que jamais, Manchester City semble tout droit parti pour s'adjuger la Ligue des Champions et brigue même un triplé historique. En prétendant avoir levé la malédiction alors que les Cityzen sont encore en course, il s'offre la possibilité de pouvoir s'attribuer le mérite de leurs succès. Mais, dans le doute, Manchester City devrait penser à Yaya Youré si le club réussit le triplé historique en fin de saison.