Yaya Touré se dit "disponible" pour le Barça en cas de besoin

La légende ivoirienne Yaya Touré a déclaré qu'il était prêt à aider le FC Barcelone à tout moment s'il était contacté pour le faire.

Les Blaugrana ont été irréguliers cette saison, et ont subi deux défaites consécutives toutes compétitions confondues, la dernière datant de samedi, lorsqu'ils se sont inclinés 2-0 contre l'Atletico Madrid, champion de Liga.

Le Barça n'a gagné qu'une seule fois lors de ses six derniers matches, toutes compétitions confondues, avec trois défaites et deux nuls. Une série qui fait mal aux fidèles du club, et c'est pour cette raison que l'ancien milieu de terrain s'est proposé pour aider l'équipe en cas de besoin.

"C'est peut-être un moment difficile pour le club, mais ma foi en Barcelone est forte", a posté Touré, qui est actuellement l'entraîneur adjoint d'Akhmat Grozny, sur son compte officiel de médias sociaux.

"Je serai toujours disponible pour le club s'ils ont besoin de moi à tout moment car mon cœur est pour toujours avec le club, les gens et les fans.

"Mon passage à Barcelone a été l'un des meilleurs souvenirs de ma carrière de joueur. Le club a décidé de me faire confiance alors que j'étais encore un jeune joueur, qui n'avait pas encore réussi à s'imposer dans les grands championnats. Je serai toujours reconnaissant au club pour ce qu'il a fait pour moi."

Le joueur de 38 ans a été recruté par le club espagnol en 2007 en provenance de Monaco et a joué jusqu'à l'été 2010, lorsque Manchester City est arrivé. Au Barça, l'Africain de l'Ouest a remporté la Liga en 2008/09 et 2009/10.

Il a également remporté la Copa del Rey lors de la saison 2008/09, ainsi que la Ligue des champions de l'UEFA cette année-là.

En 2009, il a remporté la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'Uefa et la Coupe du monde des clubs de la FIFA avec le Barça.