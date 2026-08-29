Le Marocain Yassir Zabiri, attaquant du Racing Santander, a conduit son équipe vers sa première victoire de la saison en Liga espagnole, après avoir inscrit un triplé en seulement 21 minutes face à Elche, hier vendredi soir, dans le cadre de la troisième journée, lors d'un match qui s'est terminé sur le score de (3-2).

Zabiri, âgé de 21 ans et prêté par le Stade Rennais, a été titularisé pour la première fois face à Elche après avoir participé en tant que remplaçant lors des deux premières rencontres de Liga contre Villarreal et Getafe, et il a livré sa meilleure prestation depuis son arrivée en Espagne.

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L'attaquant marocain a ouvert le score à la 15e minute, profitant d'une grossière erreur du gardien d'Elche, Matias Dituro, qui est sorti de la surface de réparation et a tenté d'y ramener le ballon avant de rater son contrôle. Cinq minutes plus tard seulement, Zabiri a ajouté le deuxième but lorsqu'il a exploité une remarquable passe en profondeur, se retrouvant seul face au but avant de tirer du pied gauche à la 20e minute.

Le Marocain a complété son triplé à la 36e minute d'une superbe manière, après avoir marqué un but sur une puissante reprise en ciseau du pied gauche, offrant au Racing Santander une avance de trois buts à zéro.

Zabiri a rejoint le Stade Rennais l'hiver dernier, en provenance du club portugais de Famalicão pour environ 10 millions d'euros, mais il n'a pas eu une grande opportunité, puisqu'il n'a disputé que 6 matches en championnat de France la saison précédente, la plupart en tant que remplaçant et pour un nombre de minutes limité, selon le réseau « RMC » français.

Sur le plan international, Zabiri représente la sélection marocaine des moins de 23 ans, avec laquelle il a participé à deux matches lors desquels il a inscrit deux buts, et il faisait également partie de la sélection marocaine sacrée championne de la Coupe du monde des moins de 20 ans, en octobre 2025.

L'attaquant marocain espère que son expérience avec le Racing Santander lui apportera la confiance et l'expérience nécessaires pour revenir à Rennes l'été prochain sous un autre visage, après avoir enfin obtenu l'occasion d'être titulaire et de prouver ses capacités.

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