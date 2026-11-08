Yasser Al-Qahtani, ancienne star du football saoudien, a relancé le débat sur la politique de recrutement des clubs de Roshn Saudi League, après avoir critiqué sur le réseau « Thmanyah » la manière dont ont été gérées plusieurs recrues étrangères qui n'ont pas eu leur chance au sein des équipes, malgré des signatures censées apporter un plus technique.

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Al-Qahtani a mis en lumière la situation du Français Georges Elenikhina avec Al-Ittihad, s'interrogeant sur les raisons de son absence du onze de départ, alors que le club l'avait recruté pour profiter de ses qualités, avant de poser la question du responsable de ce dossier en déclarant : « Qui assume ce gâchis administratif ? ».

Les critiques de l'ancienne star d'Al-Hilal se sont également étendues à Al-Ahli, en s'appuyant sur l'expérience du Brésilien Ricardo Matias, qui n'a pas eu l'occasion de jouer avec l'équipe, avant d'être prêté à Al-Shabab, où il a affiché un niveau remarquable, ce qui a de nouveau braqué les projecteurs sur la décision de le recruter à la base.

Al-Qahtani a estimé que de tels cas soulèvent des questions sur les critères de sélection des joueurs étrangers et sur le degré de coordination entre les directions et les staffs techniques avant la conclusion des transferts, notamment lorsque cela se termine par des joueurs écartés des plans, alors qu'ils sont capables d'afficher de bons niveaux avec d'autres équipes.

L'importance de ce dossier s'accroît avec l'ampleur des investissements injectés par les clubs saoudiens sur le marché des transferts, car la responsabilité de la direction ne s'arrête pas à la conclusion des recrutements, mais s'étend au choix d'éléments correspondant aux besoins de l'équipe et aux plans de son entraîneur, afin de garantir un rendement technique maximal de chaque transaction.

Les déclarations d'Al-Qahtani placent Al-Ittihad et Al-Ahli face à des interrogations sur la pertinence de certains de leurs recrutements, surtout au vu du brio de noms qui n'ont pas eu leur chance avant un départ ou un prêt, laissant en suspens la question la plus importante : pourquoi dépenser des millions pour des joueurs qui ne trouvent pas leur chemin vers le onze de départ ?