Partager Suivez GOAL sur Google

L’attaquant du Real Madrid Yan Diomande a reconnu avoir beaucoup apprécié ses retrouvailles avec le RB Leipzig après être entré en jeu et avoir inscrit un but sensationnel contre son ancien club. Le jeune attaquant a apporté la touche finale à une prestation dominante en Ligue des champions, au terme de laquelle le Real Madrid s’est imposé sans difficulté.

Publicité

Diomande parachève la démonstration de Madrid

Madrid a poursuivi son parcours sans relâche en phase de groupes de la Ligue des champions avec une nette victoire 4-1 contre Leipzig mercredi soir. Si des stars confirmées comme Kylian Mbappe et Arda Guler ont marqué, la soirée a surtout été celle de Diomande. Entré en jeu en seconde période, il a fait souffrir son ancien club. L’équipe allemande avait brièvement laissé entrevoir un retour lorsque T. Gomis a réduit le score à 3-1, mais le but tardif de Diomande a anéanti les derniers espoirs des visiteurs.

Le but de l’attaquant a été un geste d’une grande maîtrise technique, qui a montré pourquoi le géant espagnol tenait tant à le faire venir de Bundesliga. Sur un ballon difficile en fin de match, il a allié puissance et précision pour battre le gardien et inscrire le quatrième but de l’équipe de Jose Mourinho. Cette finition implacable a reflété la supériorité de Madrid tout au long des 90 minutes au Bernabeu, les visiteurs n’ayant guère trouvé de réponse à la richesse offensive des champions en titre.

La précision technique derrière la volée

Getty Images

Pour marquer, Diomande a dû prendre une décision en une fraction de seconde face à un ballon qui rebondissait, sous la pression de la défense de Leipzig. Plutôt que de le contrôler, il a choisi une solution plus ambitieuse, qui lui a parfaitement réussi. L’audace de sa tentative a illustré la confiance du jeune attaquant, qui se fait une place importante dans un effectif madrilène riche en stars.

« Mon but n’était pas facile à marquer, bien sûr, mais il est agréable à regarder. Ça s’est bien passé pour moi. Je devais décider si j’allais contrôler le ballon ou tenter ma chance d’une volée. Je suis content que la volée ait réussi comme ça », a expliqué Diomande.

Publicité Publicité

Des retrouvailles sans malaise avec Leipzig

Affronter son ancien club peut être une expérience intimidante ou inconfortable pour un joueur, surtout si peu de temps après un transfert très médiatisé. Mais le joueur de Madrid a assuré s’être senti parfaitement à l’aise face à ceux avec qui il partageait autrefois le vestiaire en Allemagne. Loin de ressentir la pression, il a apprécié l’occasion de retrouver des visages familiers sur la plus grande scène.

Related Topics

« Ce n’était pas bizarre de jouer contre mes anciens coéquipiers. C’était même amusant. Tout le monde a été gentil avec moi. J’étais le plus jeune quand j’étais là-bas, et ça m’a fait vraiment plaisir de les revoir ce soir », a-t-il ajouté.

El Clasico en ligne de mire





Getty Images

La mission européenne accomplie, l’attention se tourne immédiatement, dans la capitale espagnole, vers la plus grande affiche du football mondial. Madrid doit affronter Barcelone ce week-end dans un choc qui pourrait peser lourd dans la course au titre en Liga. Pour Diomande, la perspective de participer à une rivalité aussi légendaire est un rêve devenu réalité après des années à suivre ces rencontres de loin.

Publicité

Après avoir déjà montré qu’il savait gérer la pression de la Ligue des champions contre son ancien club, il espère avoir un impact similaire lorsque tous les regards se tourneront vers le duel contre le Barcelone de Hansi Flick. « El Clasico, c’est formidable. Je regardais ces matches quand j’étais enfant et je suis impatient de jouer un rôle dans celui de ce week-end », a conclu l’attaquant. Les supporters de Madrid espèrent que sa réussite actuelle devant le but se prolongera lors de ce choc.