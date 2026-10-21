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Siep Engelen
Traduit par

Yan Diomande brille avec un but de classe mondiale lors de la victoire facile du Real Madrid

Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
Ligue des Champions

Le Real Madrid a signé mercredi une victoire assez facile en Ligue des champions. Au Santiago Bernabéu, il a battu le RB Leipzig 4-1 grâce à des buts de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé et Yan Diomande. 

Le début de match a offert peu de spectacle devant les deux buts. Arda Güler et Kylian Mbappé ont lancé quelques avertissements, mais la meilleure occasion est revenue à Leipzig. Thibaut Courtois a réalisé un arrêt formidable sur une tentative de Romulo Cardoso. 

C’est pourtant le Real Madrid qui a frappé avant la pause. Après une intervention du gardien Maarten Vandevoordt sur un tir d’Arda Güler, le ballon est resté juste devant la ligne et Bernardo Silva lui a donné la dernière impulsion décisive : 1-0. 

Après la pause, l’équipe de José Mourinho a voulu plier le match au plus vite et s’est mise en quête d’un deuxième but. Celui-ci n’a pas tardé : Mbappé a remis le ballon de la tête devant le but, où Arda Güler l’a poussé au fond à bout portant pour porter le score à 2-0. 

La rencontre s’est ensuite poursuivie assez tranquillement, jusqu’à ce que Mbappé saisisse sa chance en fin de match. Sur une passe de Yan Diomande, le Français a envoyé le ballon d’une superbe frappe depuis l’entrée de la surface dans la lucarne droite : 3-0. 

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Ce but a donné le coup d’envoi d’une fin de match animée : après la réduction du score de Tidiam Gomis, Diomande a lui aussi marqué. L’ailier, arrivé de Leipzig l’été dernier pour 125 millions, a inscrit de loin le plus beau but de la soirée d’une superbe reprise de volée : 4-1. 

Le Real Madrid compte ainsi neuf points après trois matches en Ligue des champions. Leipzig reste à trois points, obtenus la semaine dernière face au PSV.

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