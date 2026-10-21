Le Real Madrid a signé mercredi une victoire assez facile en Ligue des champions. Au Santiago Bernabéu, il a battu le RB Leipzig 4-1 grâce à des buts de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé et Yan Diomande.

Le début de match a offert peu de spectacle devant les deux buts. Arda Güler et Kylian Mbappé ont lancé quelques avertissements, mais la meilleure occasion est revenue à Leipzig. Thibaut Courtois a réalisé un arrêt formidable sur une tentative de Romulo Cardoso.

C’est pourtant le Real Madrid qui a frappé avant la pause. Après une intervention du gardien Maarten Vandevoordt sur un tir d’Arda Güler, le ballon est resté juste devant la ligne et Bernardo Silva lui a donné la dernière impulsion décisive : 1-0.

Après la pause, l’équipe de José Mourinho a voulu plier le match au plus vite et s’est mise en quête d’un deuxième but. Celui-ci n’a pas tardé : Mbappé a remis le ballon de la tête devant le but, où Arda Güler l’a poussé au fond à bout portant pour porter le score à 2-0.

La rencontre s’est ensuite poursuivie assez tranquillement, jusqu’à ce que Mbappé saisisse sa chance en fin de match. Sur une passe de Yan Diomande, le Français a envoyé le ballon d’une superbe frappe depuis l’entrée de la surface dans la lucarne droite : 3-0.

Ce but a donné le coup d’envoi d’une fin de match animée : après la réduction du score de Tidiam Gomis, Diomande a lui aussi marqué. L’ailier, arrivé de Leipzig l’été dernier pour 125 millions, a inscrit de loin le plus beau but de la soirée d’une superbe reprise de volée : 4-1.

Le Real Madrid compte ainsi neuf points après trois matches en Ligue des champions. Leipzig reste à trois points, obtenus la semaine dernière face au PSV.