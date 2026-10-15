Lamine Yamal, l'ailier du Barça, est en tête du classement des joueurs ayant créé le plus d'occasions franches en Ligue des champions cette saison, avec 4 occasions après deux journées, selon le site de statistiques "Squawka".

Yamal est à égalité avec le Camerounais Yvan Dibango, joueur du LASK Linz, mais il le devance au classement car il a joué moins de minutes.

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La star marocaine Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, occupe la troisième place avec 3 occasions, à égalité avec Youri Tielemans, joueur de Manchester United, Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, et Isco, joueur du Real Betis.

Arda Güler, joueur du Real Madrid, occupe la septième place avec deux occasions, à égalité avec Kai Havertz, attaquant d'Arsenal, Désiré Doué, joueur du Paris Saint-Germain, et Tajon Buchanan, joueur de Villarreal.

Yamal avait délivré deux passes décisives lors de la victoire du Barça face à Galatasaray (4-1), mardi dernier en Turquie, conduisant le club catalan à un carton plein lors des deux premières journées.

Le Barça occupe la deuxième place au classement de la compétition avec 6 points, devancé uniquement à la différence de buts marqués par le leader et tenant du titre lors des deux dernières éditions, le Paris Saint-Germain, qu'il affrontera lors de la prochaine journée de la Ligue des champions.