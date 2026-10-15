Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Yamal sur le trône des passeurs décisifs en Ligue des champions : une place de prestige pour Diaz

B. Diaz
L. Yamal
Bétis Séville vs FC Barcelone
Bétis Séville
FC Barcelone
LaLiga
Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
Ligue des Champions
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
Real Madrid vs RB Leipzig
RB Leipzig
Maroc
Espagne
France
Allemagne

Le crack marocain figure dans la liste

Lamine Yamal, l'ailier du Barça, est en tête du classement des joueurs ayant créé le plus d'occasions franches en Ligue des champions cette saison, avec 4 occasions après deux journées, selon le site de statistiques "Squawka".

Yamal est à égalité avec le Camerounais Yvan Dibango, joueur du LASK Linz, mais il le devance au classement car il a joué moins de minutes.

À lire aussi

Haaland écrase Messi dans une course historique en Ligue des champions

Malgré l'avantage du Real Madrid : le Barça n'a pas quitté la course au joyau de United

La star marocaine Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, occupe la troisième place avec 3 occasions, à égalité avec Youri Tielemans, joueur de Manchester United, Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain, et Isco, joueur du Real Betis.

Arda Güler, joueur du Real Madrid, occupe la septième place avec deux occasions, à égalité avec Kai Havertz, attaquant d'Arsenal, Désiré Doué, joueur du Paris Saint-Germain, et Tajon Buchanan, joueur de Villarreal.

Yamal avait délivré deux passes décisives lors de la victoire du Barça face à Galatasaray (4-1), mardi dernier en Turquie, conduisant le club catalan à un carton plein lors des deux premières journées.

Le Barça occupe la deuxième place au classement de la compétition avec 6 points, devancé uniquement à la différence de buts marqués par le leader et tenant du titre lors des deux dernières éditions, le Paris Saint-Germain, qu'il affrontera lors de la prochaine journée de la Ligue des champions.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google