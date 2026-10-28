Le vote du journaliste australien Daniel Garb pour le Ballon d'Or 2026 a attiré l'attention, après qu'il a dévoilé la liste de ses choix, qui comprenait quelques décisions marquantes, à commencer par le classement de Lamine Yamal à la sixième place, derrière Michael Olise, malgré le rang occupé par la star espagnole dans la course au trophée.

Garb est le représentant de l'Australie dans le vote pour le Ballon d'Or depuis 2018, et il a décrit l'édition de cette année comme la plus difficile de toutes, en raison de la difficulté à départager les candidats, compte tenu de l'impact de la Coupe du monde et de la disparité des situations des joueurs avec leurs clubs.

Garb a révélé, selon une interview accordée à la plateforme australienne Football360, avoir choisi l'Anglais Harry Kane à la première place, devançant le Français Kylian Mbappé, qui a terminé deuxième dans sa liste, justifiant sa décision par l'écart de buts entre les deux joueurs.

Le journaliste australien a précisé que les buts n'étaient pas le seul critère dans son évaluation, mais il a estimé que l'écart d'environ 15 buts a été décisif pour faire pencher la balance en faveur de l'attaquant du Bayern Munich.

Il a ajouté qu'il avait passé beaucoup de temps à départager Kane et Mbappé avant de trancher son choix final, soulignant que réduire l'écart de buts entre eux d'environ cinq à dix buts aurait pu changer sa décision en faveur de la star française.





Messi troisième et Rodri quatrième

L'Argentin Lionel Messi est arrivé en troisième position parmi les choix de Garb, devançant l'Espagnol Rodri, qui a terminé quatrième, bien que ce dernier ait remporté le prix du meilleur joueur de la Coupe du monde.

Le classement de Michael Olise à la cinquième place, devant Lamine Yamal sixième, a été l'un des détails les plus marquants de la liste de Garb, en particulier dans un contexte de forte concurrence entre les plus grandes stars de la génération actuelle.

La liste comprenait également le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia à la septième place, le Norvégien Erling Haaland huitième, l'Espagnol Pau Cubarsí neuvième et l'Anglais Jude Bellingham dixième.

Ses choix pour les autres récompenses.

Dans la catégorie du prix du meilleur gardien, Garb a choisi l'Espagnol Unai Simón à la première place, devançant son compatriote David Raya, tandis que Vozinha, le gardien du Cap-Vert, est arrivé en troisième position.

Pour le prix du meilleur entraîneur, il a placé l'Espagnol Luis de la Fuente à la première place, devançant Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal.

Concernant le prix du meilleur club, Garb a choisi Arsenal à la première place, devançant le Paris Saint-Germain.











