Lorsque le Barça se déplacera sur la pelouse du Wanda Metropolitano, dimanche prochain, tous les regards seront tournés vers un seul joueur.

Pas Raphinha, mais un garçon qui n'a pas encore vingt ans et qui est pourtant devenu le numéro le plus redoutable de toute l'Europe. Il s'appelle Lamine Yamal, et sa devise cette saison : personne ne fabrique les buts comme moi.

Le Barça se rend chez l'Atlético de Madrid pour l'un des matchs les plus importants de la saison, non seulement parce que leur adversaire est l'un des principaux candidats au titre, mais aussi parce que la tête du championnat est en jeu.

Les Blaugrana occupent actuellement la première place du classement avec deux points d'avance sur l'équipe de Simeone, et ils savent qu'ils ont besoin d'une victoire ou d'un nul pour conserver leur place de leader. Une victoire de l'Atlético les ferait reculer à la deuxième place, et le Real Madrid pourrait égaler leur total de points.

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24 buts : le meilleur d'Europe sans conteste

Lamine Yamal est l'un des joueurs qui pourraient avoir un rôle décisif. Avec Raphinha, il est en effet devenu l'un des attaquants les plus en vue des Blaugrana. Depuis le début de la saison, Yamal affiche un niveau remarquable, et ses statistiques le confirment.

L'attaquant a inscrit 13 buts et délivré 11 passes décisives en Liga et en Ligue des champions. Autrement dit, il a contribué à lui seul à 24 buts sur le total de l'équipe, soit plus du tiers, selon les statistiques de "Marca".

Personne en Europe n'affiche des chiffres comparables à ceux de Lamine. Son concurrent le plus proche est son coéquipier Raphinha, qui compte 22 buts et passes décisives. Aucun grand attaquant européen n'est au niveau de Lamine.

Troisième de la liste, on retrouve Mbappé, qui compte actuellement 19 buts, suivi au classement de deux autres attaquants, Harry Kane et Haaland, qui comptent respectivement 16 et 14 buts.

Lamine arrive au Wanda Metropolitano avec l'ambition de prolonger sa série de buts, lui qui a marqué cinq buts lors des cinq derniers matchs, à raison d'un but par rencontre.

Lamine fait partie des joueurs que l'on ménage rarement. Flick, dans le meilleur des cas, lui accorde quelques minutes de repos dans les derniers instants des matchs, mais il reste un titulaire régulier. C'est pourquoi il est le joueur du Barça qui a disputé le plus grand nombre de minutes.

Il totalise actuellement 1 263 minutes, devant Joan García (1 216), Cubarsí (1 052) et Pedri (1 023). Ce sont les seuls joueurs à avoir dépassé les 1 000 minutes cette saison.

Des records et un Trophée Kopa

Il n'est pas surprenant que le joueur fasse l'objet d'éloges unanimes. Car même s'il n'a pas remporté le Ballon d'Or, finalement attribué à Harry Kane, il a été désigné meilleur jeune joueur pour la troisième fois et a reçu le Trophée Kopa.

De plus, il a ravi il y a quelques jours à Mbappé le record du plus grand nombre de buts en Ligue des champions pour un joueur de moins de vingt ans.

Le joueur du Real Madrid avait inscrit 13 buts, tandis que Lamine en compte déjà 14, et il lui reste encore une saison entière pour étoffer ce bilan, puisqu'il fêtera ses vingt ans l'été prochain.

Hans Flick déclarait il y a quelques jours, soulignant son excellent niveau depuis le début de la saison : "Lamine, à mon avis, est actuellement le meilleur joueur du monde. Je suis très satisfait de ses performances, il a un moral élevé, et lorsqu'il est pleinement concentré, ses performances sont exceptionnelles."

Le Barça aura besoin de son attaquant au sommet de sa forme face à l'Atlético de Madrid dimanche prochain ; car dans un match pour la première place, il ne suffit pas d'être bon : il faut être Lamine Yamal.