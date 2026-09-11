Yamal se rapproche du record historique de Mbappé en Ligue des champions, Haaland troisième

Lamine Yamal s'est rapproché de Kylian Mbappé, en tête de la liste des joueurs ayant marqué le plus de buts en Ligue des champions avant d'atteindre l'âge de vingt ans, après avoir inscrit un but pour Barcelone lors de la victoire face à Feyenoord sur le score de (5-1), mercredi dernier, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la première journée de la compétition.

Yamal a marqué son but sur un coup franc direct, à la 77e minute, portant son total à 13 buts en Ligue des champions avant l'âge de vingt ans, lui qui en comptait 12 en 34 matchs avant la rencontre face à Feyenoord.

L'Espagnol poursuit ainsi sa traque du record de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, qui a marqué 13 buts en 23 matchs en Ligue des champions avant d'avoir atteint ses vingt ans.

À lire aussi

Un ancien joueur de Barcelone : si j'avais le trio du Real Madrid, je resterais assis tout le match

En vidéo : Magdy Abdelghani : Amouta exagère dans sa colère, et son comportement ne serait pas passé sans encombre avec moi

Le Norvégien Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, occupe la troisième place de cette liste, avec 10 buts inscrits en 8 matchs seulement, ce qui fait de lui le meilleur ratio de buts parmi le trio.

Yamal est âgé de 19 ans, étant né le 13 juillet 2007, ce qui lui offre une saison complète de plus sous la barre des vingt ans, pour continuer à travailler à battre le record de Mbappé.

L'Espagnol détient déjà le record du joueur ayant marqué le plus de buts en Ligue des champions avant d'atteindre 18 ans, avec 5 buts, et avant d'atteindre 19 ans, avec 11 buts.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».



