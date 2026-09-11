Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Lamine Yamal of FC Barcelona celebrates their team's fifth goal during the LaLiga EA Sports 2026/27 matchGetty Images
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Yamal se rapproche du record historique de Mbappé en Ligue des champions, Haaland troisième

Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
LaLiga
FC Barcelone vs Feyenoord
Feyenoord
Ligue des Champions
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
L. Yamal
E. Haaland
Kylian Mbappé
FC Porto vs Manchester City
FC Porto
Manchester City
Manchester United vs Manchester City
Manchester United
Premier League
Espagne
Pays-Bas
Italie
Norvège
France
Angleterre
Portugal

Yamal a inscrit le quatrième but dans les filets de l'équipe néerlandaise

Lamine Yamal s'est rapproché de Kylian Mbappé, en tête de la liste des joueurs ayant marqué le plus de buts en Ligue des champions avant d'atteindre l'âge de vingt ans, après avoir inscrit un but pour Barcelone lors de la victoire face à Feyenoord sur le score de (5-1), mercredi dernier, au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la première journée de la compétition.

Yamal a marqué son but sur un coup franc direct, à la 77e minute, portant son total à 13 buts en Ligue des champions avant l'âge de vingt ans, lui qui en comptait 12 en 34 matchs avant la rencontre face à Feyenoord.

L'Espagnol poursuit ainsi sa traque du record de Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, qui a marqué 13 buts en 23 matchs en Ligue des champions avant d'avoir atteint ses vingt ans.

À lire aussi

Un ancien joueur de Barcelone : si j'avais le trio du Real Madrid, je resterais assis tout le match

En vidéo : Magdy Abdelghani : Amouta exagère dans sa colère, et son comportement ne serait pas passé sans encombre avec moi

Le Norvégien Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, occupe la troisième place de cette liste, avec 10 buts inscrits en 8 matchs seulement, ce qui fait de lui le meilleur ratio de buts parmi le trio.

Yamal est âgé de 19 ans, étant né le 13 juillet 2007, ce qui lui offre une saison complète de plus sous la barre des vingt ans, pour continuer à travailler à battre le record de Mbappé.

L'Espagnol détient déjà le record du joueur ayant marqué le plus de buts en Ligue des champions avant d'atteindre 18 ans, avec 5 buts, et avant d'atteindre 19 ans, avec 11 buts.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google