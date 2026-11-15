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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a soumis à l'Union européenne de football la liste définitive de la Roja, composée de 23 joueurs, en vue de la rencontre tant attendue face à l'Angleterre.

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Ce match déterminera le premier de la poule en Ligue des nations européenne, ainsi que la sélection qui disputera les quarts de finale en tant que deuxième, et qui jouera donc le match retour à l'extérieur.

Selon le journal espagnol Marca, le sélectionneur espagnol a été contraint d'écarter seulement 4 joueurs, malgré la présence de 28 joueurs au stage de la sélection dans la ville de Las Rozas, Alejandro Grimaldo ayant quitté le groupe hier soir, touché par une infection virale qui a frappé un certain nombre de joueurs de la sélection espagnole au cours de la semaine.

Le quatuor composé d'Alvaro Valle, Jacobo Ramon, De Frutos et Roberto Fernandez devra suivre le match depuis les tribunes du Riyadh Air Metropolitano.

Ce quatuor comprend le quatrième gardien de but, appelé en raison des problèmes rencontrés par Raya pour rejoindre le stage depuis son début, et l'un des joueurs pressentis pour signer sa première apparition internationale, aux côtés du défenseur central qui évolue avec Côme, et des attaquants De Frutos et Roberto Fernandez, qui ont obtenu des minutes de jeu lors du match contre la Géorgie.

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Mais l'événement le plus marquant a été le choix des numéros de maillot. Avec le retour de Mikel Oyarzabal et de Lamine Yamal, la question portait sur la possibilité que l'attaquant du Barça abandonne le maillot numéro 19, qu'il avait l'habitude de porter avec la sélection, au profit du maillot numéro 10, devenu vacant à cause de la blessure de Dani Olmo.

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La décision a effectivement été prise d'attribuer à Lamine Yamal le maillot numéro 10 lors de la confrontation face à l'Angleterre, un numéro emblématique de l'histoire du football, porté par des légendes du jeu comme Pelé, Maradona, Messi, Platini, Modric, Zidane (France) et Zico.

Ce n'est pas la première fois que Lamine Yamal choisit de porter le maillot numéro 10, puisqu'il l'avait déjà obtenu en octobre 2024, lorsque la sélection espagnole souffrait de nombreuses absences, dont celle de Dani Olmo.

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À cette époque, Yamal avait porté le numéro 10 lors de la confrontation face au Danemark dans la ville de Murcie, qui s'était terminée par une victoire de l'Espagne 1-0, grâce à un but inscrit par Zubimendi.

Trois jours plus tard, le joueur avait manqué la confrontation face à la Serbie à Cordoue, qui s'était terminée par une victoire de l'Espagne 3-0, en raison de problèmes musculaires, et Rodrigo Riquelme avait obtenu le maillot numéro 10 à sa place.

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Le maillot numéro 10 est associé, dans l'histoire de la sélection espagnole, au nom de Cesc Fabregas, qui l'a porté durant le premier âge d'or de la sélection entre 2008 et 2012.

Depuis le départ de l'actuel entraîneur de Côme de la sélection, après la prise de fonctions de Julen Lopetegui en septembre 2016, un grand nombre de joueurs se sont succédé pour porter ce numéro, avant qu'il ne devienne la propriété de Dani Olmo.

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Thiago Alcantara a été le premier à porter le maillot numéro 10 après Fabregas, et il l'a conservé durant la période où il a joué sous la direction de Luis Enrique.

Les années suivantes ont vu un grand nombre de joueurs porter ce numéro, parmi lesquels Marco Asensio lors de la Coupe du monde au Qatar, Sergio Canales, Carlos Soler, Sergi Roberto, Pedri et Dani Ceballos, qui a été le premier à l'obtenir sous la direction de De la Fuente.

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Il a également été porté par Yeremy Pino, qui l'a obtenu de la même manière que Riquelme, après avoir rejoint la sélection en urgence en septembre 2023, ainsi que par Bryan Zaragoza, lui aussi appelé pour pallier la blessure de l'un des joueurs.

La liste comprend également Nico Williams et Dani Olmo, qui détient actuellement ce numéro lorsqu'il est présent avec la sélection, aux côtés de Pepelu, Lamine Yamal, Riquelme, Jesus Rodriguez et Victor Muñoz.