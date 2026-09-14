Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, a exprimé son insatisfaction quant à son niveau lors de la Coupe du monde 2026, malgré le sacre de son pays. Il a affirmé qu'il sentait qu'il pouvait apporter davantage durant la compétition et espère se rattraper lors de la prochaine édition, en 2030.

Dans un entretien accordé au réseau « Movistar Plus », le jeune joueur a déclaré qu'il n'avait pas ressenti de bonheur après avoir remporté la Coupe du monde, malgré sa contribution au sacre de l'Espagne, s'étant contenté d'inscrire un seul but au cours du parcours dans la compétition.

Yamal a expliqué que la blessure dont il a souffert durant les dernières semaines de la saison précédente a affecté sa préparation pour le Mondial, mais il a refusé de la considérer comme la principale raison de son incapacité à afficher le niveau qu'il attendait de lui-même.

La star du Barça a déclaré : « Après avoir remporté le Mondial, je n'étais pas heureux. La question de la blessure est réelle, mais je pense qu'elle n'en était pas la cause, car je sais que si la Coupe du monde s'était tenue à un autre moment, j'aurais été au même niveau une fois revenu de blessure. »

Yamal a souligné que ses rôles sur le terrain ne se traduisaient pas toujours dans les chiffres ou les statistiques, précisant que sa capacité à attirer plusieurs joueurs adverses offrait à ses coéquipiers des espaces et des occasions supplémentaires.

Il a ajouté : « J'ai fait beaucoup de choses que les gens n'ont pas remarquées, comme attirer l'attention de 3 joueurs adverses. Je pense que c'est formidable pour un entraîneur d'avoir un joueur capable de faire cela. »

Malgré cela, Yamal a affirmé qu'il n'était pas satisfait de son niveau, estimant qu'un autre joueur, s'il avait livré la même prestation, aurait peut-être été davantage salué, alors que lui-même considérait qu'il était capable d'offrir un meilleur niveau avec la sélection espagnole.

Il a poursuivi : « Je n'étais pas satisfait de ma prestation, car je sais qu'un autre joueur, s'il avait livré le même niveau que le mien, aurait été considéré comme ayant réalisé une superbe Coupe du monde. Pour ma part, j'aurais pu faire davantage, donc oui, ce que j'ai apporté a aidé l'équipe, mais j'attends vraiment avec impatience la prochaine Coupe du monde. »

L'édition 2030 de la Coupe du monde sera accueillie par l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec en outre des matchs d'ouverture disputés en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Une compétition lors de laquelle Yamal espère apparaître sous un jour différent après l'expérience du Mondial 2026.