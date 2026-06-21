Les sélectionneurs Luis de la Fuente (Espagne) et Georgios Donis (Arabie saoudite) ont officialisé leurs compositions d’équipe pour le match de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Les deux équipes s’affronteront ce dimanche au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis) pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes.

De la Fuente réintègre ainsi Lamine Yamal dans le onze de départ, après avoir laissé le jeune talent sur le banc lors de l’entrée en matière contre le Cap-Vert (0-0).

Outre Yamal, le technicien ibérique lance également l’autre pépite du FC Barcelone Dani Olmo, ainsi qu’Alex Baena, en soutien à l’attaquant Mikel Oyarzabal.

Voici le onze de départ de la Roja :

Gardien : Unai Simón

Défense : Pedro Porro, Pau Cubarsi, Émerick Laporte, Marc Cucurella

Milieu de terrain : Rodri, Dani Olmo, Pedri

Attaque : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Alex Baena

De son côté, Donis répond en misant sur une défense renforcée : il aligne trois centraux, Abdelilah Al-Omari, Hassan Tembakti et Ali Lagami, plutôt que le duo habituel.

Au milieu, il aligne trois récupérateurs : Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari et Musab Al-Juwair, tandis que l’attaque est confiée au duo Salem Al-Dossari – Firas Al-Buraikan.

Le onze saoudien était composé comme suit :

Gardien : Mohammed Al-Owais

Défense : Saoud Al-Abdoulhamid, Abdelilah Al-Omari, Ali Al-Lagami, Hassan Tembekti, Moteb Al-Harbi

Milieu : Musab Al-Juwair, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dossari

Attaque : Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dossari.

Les deux formations comptent pour l’instant un point : les « Verts » ont partagé les butins (1-1) avec l’Uruguay lors de la première journée, tandis que les « Matadors » se sont contentés d’un nul sans but face au Cap-Vert.

Rappelons qu’elles ne se sont rencontrées qu’une fois en Coupe du monde : en 2006, lors de la phase de groupes, l’Espagne l’avait emporté 1-0.