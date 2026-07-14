La pépite espagnole Lamine Yamal a réaffirmé sa confiance absolue dans la capacité de sa sélection à franchir l’écueil français et à se qualifier pour la finale de la Coupe du monde, rappelant que « La Roja » ne craint plus personne depuis son sacre au Championnat d’Europe.

Lors de la conférence de presse organisée lundi soir, jour de ses 19 ans, le joueur du Barça a rappelé que la Roja avait dominé les Bleus lors de leurs deux dernières confrontations, avant d’asséner : « Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous. On verra bien ce qui se passera, mais nous n’avons pas peur. »

Les propos du joueur du FC Barcelone font suite aux nombreuses questions sur ses déclarations après le quart de finale contre la Belgique, qui avaient provoqué des réactions vives dans le camp français. Il a d’ailleurs révélé avoir pris connaissance des commentaires du défenseur français Jules Koundé à ce sujet.

Il a ajouté calmement : « On m’a demandé si j’avais peur de la France, j’ai répondu que non. Nous sommes champions d’Europe. C’est le football, comme l’a dit Koundé, et c’est tout », affirmant qu’il abordait le « match le plus important » de sa carrière sans aucune pression.

Bien qu’il n’ait inscrit qu’un seul but en six matchs dans la compétition, le jeune ailier refuse de parler de baisse de forme : « Chaque tournoi est différent. Je connais mes capacités et je ne suis absolument pas inquiet. Vous dites que je ne suis pas au meilleur de ma forme, alors ne vous attendez à rien de moi, mais j’espère que demain sera une journée formidable. »

Il a conclu sur une note provocatrice : « Je peux évidemment m’imaginer champion du monde. C’est difficile, mais nous nous voyons tous comme des champions, comme en 2010. Pourquoi pas ? », rappelant l’ambition de la nouvelle génération espagnole de rééditer l’exploit de la génération Xavi-Iniesta.

La demi-finale Espagne-France, très attendue par les amateurs de football du monde entier, débutera ce soir.