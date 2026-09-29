« Yamal le héros » : un événement inédit depuis 106 ans pour l'Espagne face à la Croatie

Le match entre l'Espagne et la Croatie, ce mardi soir, a été le théâtre d'un événement sans précédent dans l'histoire de la « Roja », qui s'étend sur plus de 100 ans.

Lamine Yamal, la star du Barça, a inscrit le premier but de l'Espagne dans les filets de la Croatie, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir, pour la deuxième journée de la Ligue des nations.

Le but est intervenu à la deuxième minute, à l'issue d'une action remarquable de l'Espagne, qui s'était imposée face à l'Angleterre lors de la première journée sur le score de 3-2, Lamine ayant alors lui aussi inscrit le premier but à la deuxième minute.

Le compte « Mister Chip » sur X, spécialisé dans les statistiques, a écrit : « À la 104e seconde, Lamine Yamal a marqué à Wembley, et à la 70e seconde il a de nouveau marqué dans les filets de la Croatie ce soir. »

Et d'ajouter : « L'Espagne a marqué dans les deux premières minutes, lors de deux matches consécutifs, pour la première fois en 106 ans, soit l'âge de l'histoire de la sélection de la Roja. »







