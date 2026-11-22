Le Barça ne s'est pas contenté d'arracher une victoire spectaculaire face à Villarreal. Il s'est retrouvé au cœur d'une tempête arbitrale après la rencontre, conclue sur le score de 3-2. Le site Defensa Central, connu pour son attachement au Real Madrid, a vivement critiqué le club catalan, l'accusant d'avoir profité de décisions arbitrales controversées qui l'ont avantagé sur la route des trois points.
Le site madrilène a ouvert le feu sur l'arbitre Alejandro Hernández Hernández et sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Il estime que le Barça a obtenu un penalty immérité à la suite d'une chute de Lamine Yamal dans la surface, avant de profiter d'une autre décision controversée en seconde période : son premier but est en effet venu d'un corner qui, selon le site, n'aurait jamais dû être accordé.
Selon la version de Defensa Central, l'un des principaux épisodes polémiques est survenu à la 19e minute, lorsque Yamal est tombé dans la surface après une intervention de Tani Oluwaseyi. Le joueur du Barça a alors réclamé un penalty, sous les protestations des joueurs de Villarreal.
La VAR, sous la supervision de Guillermo Cuadra Fernández, est intervenue et a invité l'arbitre à revoir l'action. Celui-ci a finalement accordé un penalty en faveur des locaux.
Le site madrilène n'a pas hésité à remettre en cause la décision, estimant que Yamal avait exagéré sa réaction et cherché à obtenir une faute qu'il ne méritait pas. Il est même allé jusqu'à qualifier l'action de tentative de simulation dans la surface, critiquant l'intervention de la VAR en faveur du Barça.
Paradoxalement, le jeune joueur n'a pas su profiter de ce cadeau arbitral. Il a manqué son penalty, sa frappe passant à côté du poteau, alors qu'il avait pourtant réussi à tromper le gardien Péter Gulácsi.
Les critiques se sont intensifiées lorsque le match est revenu sur le devant de la scène en seconde période. Gerard Martín a inscrit le premier but du Barça à la 56e minute en reprenant un ballon renvoyé par le poteau sur une frappe de João Cancelo.
Defensa Central a alors porté une nouvelle accusation contre l'arbitrage, affirmant que le but était consécutif à un corner indûment accordé. Le site a ainsi jeté la suspicion sur cette décision, qu'il considère comme un nouvel épisode de la série de décisions favorables au club catalan.
Quatre minutes plus tard seulement, Fermín López a égalisé pour le Barça. Les locaux ont ensuite renversé la situation grâce à un but contre son camp de Pau Navarro à la 66e minute, sur un centre d'Eric García.
Villarreal a tenté de revenir, mais l'expulsion de Navarro à la 92e minute a compliqué sa tâche. La rencontre s'est achevée sur la victoire du Barça 3-2, sur fond de polémique persistante autour des décisions arbitrales qui ont émaillé le match.
Grâce à ce succès, le Barça a repris la tête de la Liga avec 36 points, trois de plus que le Real Madrid, tandis que l'Atlético de Madrid reste troisième avec 28 points. Grâce à ce succès, le Barça a repris la tête de la Liga avec 36 points, trois de plus que le Real Madrid, tandis que l'Atlético de Madrid reste troisième avec 28 points.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.