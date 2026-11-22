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Le Barça ne s'est pas contenté d'arracher une victoire spectaculaire face à Villarreal. Il s'est retrouvé au cœur d'une tempête arbitrale après la rencontre, conclue sur le score de 3-2. Le site Defensa Central, connu pour son attachement au Real Madrid, a vivement critiqué le club catalan, l'accusant d'avoir profité de décisions arbitrales controversées qui l'ont avantagé sur la route des trois points.

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Le site madrilène a ouvert le feu sur l'arbitre Alejandro Hernández Hernández et sur l'assistance vidéo à l'arbitrage. Il estime que le Barça a obtenu un penalty immérité à la suite d'une chute de Lamine Yamal dans la surface, avant de profiter d'une autre décision controversée en seconde période : son premier but est en effet venu d'un corner qui, selon le site, n'aurait jamais dû être accordé.

Selon la version de Defensa Central, l'un des principaux épisodes polémiques est survenu à la 19e minute, lorsque Yamal est tombé dans la surface après une intervention de Tani Oluwaseyi. Le joueur du Barça a alors réclamé un penalty, sous les protestations des joueurs de Villarreal.

La VAR, sous la supervision de Guillermo Cuadra Fernández, est intervenue et a invité l'arbitre à revoir l'action. Celui-ci a finalement accordé un penalty en faveur des locaux.

Le site madrilène n'a pas hésité à remettre en cause la décision, estimant que Yamal avait exagéré sa réaction et cherché à obtenir une faute qu'il ne méritait pas. Il est même allé jusqu'à qualifier l'action de tentative de simulation dans la surface, critiquant l'intervention de la VAR en faveur du Barça.

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Paradoxalement, le jeune joueur n'a pas su profiter de ce cadeau arbitral. Il a manqué son penalty, sa frappe passant à côté du poteau, alors qu'il avait pourtant réussi à tromper le gardien Péter Gulácsi.

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Les critiques se sont intensifiées lorsque le match est revenu sur le devant de la scène en seconde période. Gerard Martín a inscrit le premier but du Barça à la 56e minute en reprenant un ballon renvoyé par le poteau sur une frappe de João Cancelo.

Defensa Central a alors porté une nouvelle accusation contre l'arbitrage, affirmant que le but était consécutif à un corner indûment accordé. Le site a ainsi jeté la suspicion sur cette décision, qu'il considère comme un nouvel épisode de la série de décisions favorables au club catalan.

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Quatre minutes plus tard seulement, Fermín López a égalisé pour le Barça. Les locaux ont ensuite renversé la situation grâce à un but contre son camp de Pau Navarro à la 66e minute, sur un centre d'Eric García.

Villarreal a tenté de revenir, mais l'expulsion de Navarro à la 92e minute a compliqué sa tâche. La rencontre s'est achevée sur la victoire du Barça 3-2, sur fond de polémique persistante autour des décisions arbitrales qui ont émaillé le match.

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Grâce à ce succès, le Barça a repris la tête de la Liga avec 36 points, trois de plus que le Real Madrid, tandis que l'Atlético de Madrid reste troisième avec 28 points. Grâce à ce succès, le Barça a repris la tête de la Liga avec 36 points, trois de plus que le Real Madrid, tandis que l'Atlético de Madrid reste troisième avec 28 points.