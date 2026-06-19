Yamal l’assure : il ne jouera pas les 90 minutes face à l’Arabie saoudite, et il reconnaît qu’une autre star brille davantage que lui actuellement

Lamine Yamal, la jeune star de l’équipe d’Espagne, a fait le point sur sa participation au match très attendu contre l’Arabie saoudite dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Il a confirmé être encore en phase de récupération suite à sa blessure avec le FC Barcelone en fin de saison dernière.

Une victoire dimanche dans le groupe 8 est devenue impérative pour les champions après leur surprenant faux pas face au Cap-Vert lors de la première journée.

Entré en jeu lors du dernier tiers d’heure de la première journée, il n’avait pas pu empêcher le faux pas des Matadors.

Dans une interview accordée à la télévision publique espagnole (RTVE), il a expliqué ne pas se sentir encore capable de tenir 90 minutes : « Je ne pense pas être prêt pour un match complet. C’est encore un peu tôt, il ne faut pas précipiter les choses. »

« Je suis encore en phase d’adaptation, ce n’est pas le moment de jouer 90 minutes d’affilée, mais je peux entrer en jeu pendant les minutes que l’entraîneur jugera opportunes », a-t-il ajouté.

Le joueur du FC Barcelone a également évoqué les semaines qui ont précédé le tournoi, expliquant que sa blessure l’avait beaucoup inquiété.

« En fin de saison, chaque joueur qui se blesse pense d’abord à la Coupe du monde, puis à son club, mais le Mondial occupe toujours une place à part dans son esprit. Heureusement, les médecins m’ont assuré que je serais opérationnel, et me voilà aujourd’hui, très heureux d’être là », a-t-il expliqué.

Nico Williams est, selon lui, actuellement au-dessus de lui.

Interrogé sur son coéquipier Neco Williams, il assure que l’ailier est déjà en meilleure condition physique.

« Nico est actuellement en meilleure condition physique que moi, a-t-il expliqué. Il ne faut pas précipiter les choses : nous disposons d’une sélection de grande qualité, et nous pouvons donc aborder la situation avec sérénité. »

Une popularité grandissante aux États-Unis

Concernant la popularité grandissante qu’il acquiert durant la compétition américaine, l’attaquant assure que cela ne perturbe pas sa concentration.

« Je reste serein, ce n’est pas nouveau pour moi, a-t-il déclaré. Je connais ma place en Espagne et à l’étranger. J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, car c’est ce que les gens attendent de moi. »

Et de conclure : « Si votre photo apparaît sur un bâtiment ici, c’est parce que vous réalisez sur le terrain des actions qui séduisent les supporters et donnent envie au public de vous voir jouer. »