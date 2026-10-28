Le suspense autour du Ballon d'Or 2026 n'a pas pris fin avec l'annonce du sacre de Harry Kane, puisque les choix des journalistes ont commencé à révéler de nouvelles surprises, après que des noms prestigieux se sont éloignés des premières places dans certaines listes, tandis que d'autres joueurs ont bénéficié d'une considération remarquable et inattendue.

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone et de la sélection espagnole, a été la principale victime des écarts de vote. Alors qu'il était considéré comme l'un des grands favoris pour le trophée, il a été absent de la liste des dix meilleurs joueurs chez les journalistes biélorusse et croate.

En revanche, certaines listes ont vu l'ascension de noms comme Khvicha Kvaratskhelia et Pau Cubarsí vers les premières places, relançant les interrogations sur les critères sur lesquels s'appuient les votants pour classer les stars de la saison.

Yamal hors de deux listes : une évaluation nettement contrastée

Comme l'a souligné le réseau français « Foot Mercato », le vote des journalistes biélorusse et croate a été remarquable, après que tous deux ont écarté Yamal de leur liste des dix meilleurs joueurs.

Le journaliste biélorusse a placé Lionel Messi à la première place, suivi de Rodri puis de Harry Kane, tandis que le journaliste croate a attribué la tête à Rodri, devançant Erling Haaland et Messi.

En revanche, Yamal a occupé la cinquième place dans le vote du journaliste colombien, tandis que le journaliste vietnamien l'a placé en quatrième position.

Il est également arrivé cinquième dans la liste du journaliste équatorien, qui a vu la présence de trois joueurs français parmi les quatre premières places : Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Quant au vote du Monténégro, la star du FC Barcelone s'est classée quatrième derrière Kane, Kvaratskhelia et Messi, un reflet manifeste de la divergence d'évaluation des journalistes concernant sa saison, malgré son statut parmi les plus grandes stars de la nouvelle génération.

Rodri en tête : Kane relégué à la dixième place

Les surprises ne se sont pas limitées à Yamal, puisque Rodri a dominé les listes de plusieurs journalistes, malgré la divergence des avis sur sa position dans le vote général.

Le milieu de terrain espagnol a obtenu la première place dans les votes des journalistes croate, vietnamien et tchèque.

Le journaliste tchèque a placé Mbappé en deuxième position et Messi troisième, mais il a attribué à Harry Kane la dixième place, malgré le sacre final de l'attaquant anglais.

En revanche, le vote du journaliste kosovar a été quelque peu conforme au résultat final, puisqu'il a placé Kane à la première place, devant Mbappé et Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia et Cubarsí : une présence surprenante dans les premières places

Le nom de Khvicha Kvaratskhelia s'est distingué parmi les principaux bénéficiaires de la divergence de points de vue entre les votants, après qu'il a intégré la liste des trois meilleurs joueurs dans plus d'un vote, dont celle du journaliste kosovar, qui l'a placé troisième derrière Kane et Mbappé, ainsi que celle du journaliste roumain.

Le jeune défenseur Pau Cubarsí a lui aussi réalisé une présence remarquable, après avoir occupé la troisième place dans le vote du journaliste suisse et la septième dans celui du journaliste croate.

La liste croate a également vu la présence de Vitinha parmi les dix meilleurs joueurs, ces choix révélant un grand écart dans le classement des stars entre les votants, même en ce qui concerne les noms qui n'étaient pas en tête des nominations avant l'annonce des résultats.

Des critères clairs, mais une évaluation qui reste relative

Le vote repose sur trois critères fondamentaux : la performance individuelle du joueur et son impact décisif, les réalisations collectives et les titres remportés avec son équipe, ainsi que le comportement sportif et le respect de l'esprit sportif.

Le représentant de chaque pays participant établit une liste des dix meilleurs joueurs selon son point de vue, avec une répartition des points en fonction de l'ordre des noms.

Malgré la clarté des critères, le processus de vote laisse une marge de divergence dans l'appréciation de la performance des joueurs et de l'importance de leurs réalisations, ce que reflètent les listes apparues jusqu'à présent.