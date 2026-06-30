Yamal : « Je vais remporter la Coupe du monde… » et la star marocaine figure parmi les meilleurs du tournoi

À deux jours du 16^e de finale très attendu de l’Espagne contre l’Autriche à la Coupe du monde 2026, la jeune pépite espagnole Lamine Yamal s’est confiée au micro de la radio COPE.

D’après le journal espagnol « Marca », l’ailier du FC Barcelone a tenu, dès le début de son entretien avec la chaîne « COPE », à dissiper les doutes concernant sa condition physique après sa récente blessure, affirmant : « Je suis tout à fait prêt à disputer les 90 minutes ce jeudi. »

Interrogé sur les critiques adressées aux « Matadors » après leurs trois premières sorties dans le tournoi et sur la comparaison avec leur niveau lors du dernier Championnat d’Europe, l’attaquant a répondu avec réalisme : « Quel est notre niveau actuel ? Est-ce le même que lors de l’Euro ? La vérité, c’est que j’ai souvent très bien joué et que je suis rentré chez moi les mains vides. L’essentiel dans le football, c’est de gagner ; si tu joues bien, tu rentres dans ta chambre heureux, mais si tu perds, tu rentres triste. Nous pouvons encore monter en puissance et nous valons mieux que ce que nous avons montré jusqu’ici, mais que préférez-vous ? Jouer à la manière des Pays-Bas et rentrer chez vous après l’élimination, ou jouer comme le Paraguay et savourer la qualification dans votre chambre ? »

L’ailier a également évoqué les semaines difficiles qu’il a traversées à cause d’une blessure, avant de revenir et de marquer contre l’Arabie saoudite, qu’il a décrits ainsi : « J’ai ressenti une joie immense, je n’avais jamais éprouvé une telle joie auparavant. La Coupe du monde est une compétition totalement différente de tout le reste, et j’étais très heureux de pouvoir rejouer. Lorsque je participe à une compétition, j’y entre toujours avec l’intention de remporter le titre, et c’est pour cette raison que je pense que je vais remporter la Coupe du monde cette année. »

Concernant l’ambiance au sein du camp espagnol, Yamal a adressé un message rassurant aux supporters : « Nous savons tous que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous avançons pas à pas jusqu’à atteindre notre plein potentiel. Tout le monde est en bonne forme physique, et nous devons croire en nos moyens car les moments décisifs ont désormais commencé ; tout ce que nous avons fait jusqu’à présent n’a plus aucune valeur, et si nous jouons bien à l’avenir, personne ne se souviendra de ce qui s’est passé au début. »

Yamal admet ne pas lire les critiques, sauf « lorsqu’il réalise un bon match », et assure que la pression liée à son rôle de meneur de l’attaque espagnole ne le perturbe pas : « Je suis parfaitement conscient d’être le joueur qui suscite le plus d’enthousiasme et qui peut faire basculer un match. La pression ne se fait sentir que lorsque l’on n’est pas capable de faire ce qu’on attend de soi, mais moi, j’en suis capable. »

Quant aux sifflets qu’il subit dans les stades, le jeune prodige estime qu’il devra toujours composer avec cette réalité, expliquant : « Je ne suis pas un joueur comme Pedri, que tout le monde adore. Peu importe la façon dont je célèbre avec mes coéquipiers, je serai détesté par beaucoup et aimé par beaucoup d’autres. Même Messi et Cristiano Ronaldo ont toujours été sifflés ; je l’accepte, c’est ça le football. »

En conclusion d’un entretien mené au micro de la radio, l’attaquant a désigné le Brésilien Vinícius Júnior et le Marocain Ismail Saibari comme les deux révélations majeures de ce Mondial.

Enfin, questionné sur le transfert de son coéquipier Marc Cucurella au Real Madrid, Yamal a lancé, taquin : « Je lui ai déjà dit qu’il serait titulaire dès le premier jour, et c’est tout, parce que je vais le dévorer tout cru sur le terrain. »