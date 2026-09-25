Lamine Yamal, la star du Barça, a évité de s'immiscer dans la récente polémique concernant le Real Madrid et son entraîneur portugais José Mourinho, au sujet des erreurs d'arbitrage et des différends avec les journalistes.

Yamal a déclaré, dans des propos accordés à l'émission Teledeporte et rapportés par le journal Sport : « À vrai dire, je ne suis pas très impliqué là-dedans, et cela ne m'intéresse pas beaucoup. »

Il a poursuivi : « Tant que le Barça continue de gagner, il n'y a rien dont il faille parler ; nous nous concentrons uniquement sur notre style de jeu et sur nos victoires. »

À propos des nouvelles recrues du Barça, il a commenté : « Jordan, qui s'est très bien intégré, Rodri et Karim Adeyemi. Ils affichent tous un niveau remarquable. Nous sommes arrivés dans une bonne condition physique. »

Il a insisté : « Plus l'entraîneur Hansi Flick passe de temps avec nous, plus nous nous comprenons les uns les autres, et il en va de même pour les joueurs entre eux. »

Yamal a affirmé : « Je suis devenu plus professionnel, et cela a été un peu difficile pour moi. Au bout du compte, à 17 ans, il y avait certaines choses, alors qu'à 19 ans on se dit : je dois être ainsi. »

Au sujet de sa maturité et de son équilibre sur le plan personnel, il a commenté : « Je pense que c'est évident. Plus je suis heureux, meilleures sont mes performances. »